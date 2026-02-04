En los últimos años, la certificación de edificios sostenibles se ha convertido en una práctica cada vez más valorada dentro del sector inmobiliario y corporativo. Más allá del beneficio ambiental,...

En los últimos años, la certificación de edificios sostenibles se ha convertido en una práctica cada vez más valorada dentro del sector inmobiliario y corporativo. Más allá del beneficio ambiental, certificar un proyecto permite optimizar costos operativos, mejorar la eficiencia de los recursos y aumentar el valor del activo en el mercado. En este contexto, Leaf acompaña a organizaciones y desarrolladores en el proceso de implementación de estándares internacionales de sostenibilidad.

Desde la reducción del consumo energético hasta la mejora del bienestar de los ocupantes, Leaf trabaja con certificaciones que integran criterios ambientales, económicos y humanos, alineando los objetivos del proyecto con las exigencias actuales de inversionistas y usuarios.

EDGE: eficiencia medible desde el diseño

La certificación EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) se enfoca en lograr ahorros concretos desde las primeras etapas del proyecto, estableciendo como objetivo una reducción mínima del 20 % en el consumo de energía, agua y energía incorporada en los materiales. Su metodología permite obtener una certificación preliminar durante la fase de diseño y una certificación final una vez finalizada la construcción, la cual no tiene vencimiento. Este enfoque práctico permite medir resultados claros y comparables, convirtiendo a EDGE en una opción atractiva para proyectos que buscan eficiencia sin aumentar significativamente los costos iniciales.

A través del acompañamiento de Leaf, los equipos de proyecto pueden identificar oportunidades de mejora en el diseño y la construcción, generando edificios con menores gastos operativos y un mejor desempeño ambiental a largo plazo.

LEED: un enfoque integral de sostenibilidad

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) es uno de los estándares más reconocidos a nivel mundial para la certificación de edificios sostenibles. Este sistema evalúa aspectos como la eficiencia energética, el uso responsable del agua, la selección de materiales, la calidad ambiental interior y la ubicación del proyecto. Para obtener la certificación, es necesario cumplir con 12 prerrequisitos obligatorios y alcanzar un puntaje mínimo de 40 puntos a través de los créditos distribuidos en sus distintas categorías.

Con la asesoría de Leaf, los proyectos que buscan la certificación LEED logran integrar la sostenibilidad como parte central de su estrategia, mejorando su posicionamiento en el mercado, incrementando su valor patrimonial y respondiendo a criterios cada vez más exigentes por parte de inversionistas y arrendatarios.

WELL: bienestar que genera valor económico

Finalmente, la certificación WELL se centra en la salud y el bienestar de las personas que ocupan los espacios. Este estándar organiza sus criterios en precondiciones obligatorias y optimizaciones, agrupadas según su impacto en el entorno construido y en los usuarios. Para obtener la certificación, es necesario cumplir con todas las precondiciones y alcanzar un puntaje mínimo de 40 puntos. Factores como la calidad del aire, la iluminación, el confort térmico y acústico, así como la promoción de hábitos saludables, son clave dentro de este enfoque.

Al trabajar con Leaf, las organizaciones pueden implementar estrategias WELL que no solo mejoran la experiencia del usuario, sino que también generan beneficios económicos indirectos, como mayor productividad, reducción del ausentismo y una mejor percepción del espacio por parte de colaboradores y clientes.

Leaf como aliado en la certificación de edificios sostenibles