Cada vez más personas eligen trabajar de forma remota, no es sorprendente dados sus múltiples beneficios. Trabajar desde casa supone un horario flexible y sin supervisión innecesaria, mientras que muchas vacantes, principalmente en TI, le permiten mantener la productividad al menos tanto como en la oficina.

Sin embargo, incluso con un formato de trabajo tan conveniente, no se pueden evitar las dificultades. Para ayudarte a lidiar con ellos, hemos reunido consejos útiles sobre cómo hacer que el trabajo desde casa sea eficiente y productivo https://anywhere.epam.com/en/jobs. En primer lugar de la lista de puntos importantes está el horario. Cuando se trabaja de forma remota, puede resultar difícil para un empleado concentrarse y no distraerse. Un plan de jornada laboral bien ordenado ayudará a hacer frente a este problema, que deberá seguirse estrictamente. Por supuesto, llevará algún tiempo acostumbrarse, pero después de dos o tres semanas, ese ritmo de vida se volverá natural. Mientras trabajamos, no debemos olvidarnos del descanso. Durante la pausa del almuerzo, salga a caminar, haga ejercicio o meditación para volver al trabajo renovado. Esta rutina ayuda a separar el tiempo laboral y personal y tiene un efecto positivo en el bienestar. Además, después de un buen descanso, el trabajo será mucho más productivo. Separar el trabajo y el descanso es muy importante, de ​​lo contrario, es fácil de desperdiciar toda la energía, especialmente si las tareas son interesantes y emocionantes. El trabajo duro excesivo puede convertirse en agotamiento, por lo que vale la pena tomarse los fines de semana a tiempo y pasar tiempo con amigos, familiares o su pasatiempo favorito. Varias técnicas de gestión del tiempo ayudan a controlar el flujo de trabajo. Hay muchas aplicaciones y programas útiles que permiten optimizar el rendimiento, por ejemplo, MyAnalytics o Tomato timer y muchos otros. Al completar las tareas más importantes y difíciles por la mañana, te aseguras un día tranquilo y de buen humor. Al mismo tiempo, intenta incluir sólo tareas y objetivos claramente definidos en tu lista de tareas pendientes. Para sumergirse completamente en el flujo de trabajo y no distraerse, debes crear tu propia oficina. Puede ser una habitación separada o simplemente un rincón con una mesa, lo principal es que aquí te dedicarás exclusivamente al trabajo. Si hay mucho ruido, puedes ponerte los auriculares y trabajar con la música, de la misma manera, es conveniente deshacerse de otras distracciones. No olvides que estás en tu oficina de casa solo por negocios, y si en el trabajo no mirarías videos ni harías la limpieza, tampoco vale la pena hacerlo aquí. Es mejor explicar de inmediato a la familia que no deben molestarte a la hora programada para el trabajo, llenar a las mascotas de comida y agua con anticipación y planifica tus descansos por ti mismo. Demuestra inmediatamente que estás ocupado con el trabajo, tal vez señalando con un letrero para la puerta o con una linterna especial. La adherencia diaria al código de vestimenta también te ayudará a sintonizar el trabajo. La ropa formal se percibe subconscientemente como una señal para comenzar un día de trabajo, mientras que en pijama de vez en cuando deseas relajarte y distraerte. Es recomendable recompensarse por cada logro, por ejemplo, con una taza de café con dulces, un capítulo de tu libro favorito o un video interesante. Los incentivos agradables te ayudarán a relajarte y a motivarte para un trabajo más eficaz. No debes limitar la comunicación con cuestiones laborales, puedes mantenerte en contacto con colegas fuera del trabajo, chatear y hacer videoconferencias con amigos te ayudarán a alejarte de un duro día de trabajo. Si planificas tu día de forma racional y te concentras en tu trabajo, descubrirás todos los beneficios del trabajo remoto. Como resultado, será posible no solo mantener la productividad en el nivel habitual, sino también aumentarla.