En lugar de implementar una reforma fiscal, el SAT perseguirá mediante litigios más de un billón de pesos. Esta semana, Guadalupe Araceli García Martínez, la próxima administradora general del SAT,...

En lugar de implementar una reforma fiscal, el SAT perseguirá mediante litigios más de un billón de pesos. Esta semana, Guadalupe Araceli García Martínez, la próxima administradora general del SAT, y Luis Abel Romero López, próximo administrador general de recaudación, descartaron la idea implementar una reforma fiscal. En cambio, el SAT se enfocará en litigios contra contribuyentes por más de un billón de pesos. En su comparecencia ante la comisión de hpacienda de la Cámara de Diputados, los próximos funcionarios dijeron que el SAT en enfocará en el combate a la evasión y elusión fiscal. Pero también aseguraron que caerán en el terrorismo fiscal o la persecución. Según ellos, las leyes actuales son suficientes para aumentar la recaudación sin necesidad de una reforma.

Sin reforma fiscal, pero sí cambiarán la imagen del SAT

Por otro lado, los funcionarios quieren cambiar la forma en la que los contribuyentes ven al SAT. En este sentido, la administración general de recaudaciones está trabajando en simplificar todos los procesos para los contribuyentes. Con esto, esperan cambiar la percepción que hay del SAT. También tomarán medidas para que los contribuyentes se regularicen por sí mismos. Así, se podrán ahorrar los actos de fiscalización y los problemas que esto implica. Además de esto, actualmente hay más de un billón de pesos en litigios. De acuerdo con la administración general de grandes contribuyentes, hay más de 186 mil millones de pesos en juego por litigios de hidrocarburos. Igualmente, la administración general jurídica tiene juicios por 981 mil millones de pesos. Con información de El Universal.

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