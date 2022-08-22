De enero a junio del presente año, el fisco atendió más de 20 millones de trámites tanto virtuales como en línea En el primer semestre de 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) atendió 7 millones 110 mil 452 trámites. Mientras que en el mismo periodo de 2022 la autoridad fiscal atendió 20 millones 869 mil 627 trámites, en sus oficinas y mediante la herramienta SAT ID. Lo anterior representó un aumento de 13 millones 759 mil 175 trámites atendidos, y fue parte de lo que expuso el SAT en el Informe Tributario y de Gestión del Segundo Trimestre de 2022. Pero a pesar del avance que mencionó la autoridad fiscal, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) considera que las citas del SAT siguen siendo insuficientes. La presidenta del IMCP, Laura Grajeda Trejo, dijo que la escasez de citas complica el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes. "En especial, hemos detectado que quienes reportan mayores dificultades (para encontrar citas) son las personas morales. Esta situación nos preocupa, porque son justamente éstas las que generan una mayor recaudación y, al no poder cumplir adecuadamente con sus obligaciones fiscales, esto podría ocasionar un problema en el pago de impuestos y generar multas o recargos innecesarios", señaló en conferencia Grajeda Trejo. La presidenta del IMCP dijo que en una reunión que tuvieron con el SAT, el 11 de agosto, dieron seguimiento a sus propuestas para apoyar el cumplimiento de obligaciones fiscales que implican la necesidad de una cita ante el SAT. El IMCP presentó sus propuestas desde junio, para ayudar a atender el rezago que existe actualmente en materia de trámites, debido a la escasez de citas del SAT.