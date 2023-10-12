Los incentivos son beneficiosos tanto para las empresas ya establecidas en México como para las que planean ingresar al mercado, señalan La implementación de nuevos estímulos fiscales por parte del gobierno federal, como las deducciones inmediatas para inversiones en nuevos activos y la capacitación de personal en empresas exportadoras, ha sido aplaudida. Ayer se anunciaron una serie de estímulos fiscales destinados a promover la inversión y el desarrollo de empresas exportadoras en 11 actividades económicas clave del país, como la producción de motores eléctricos y la fabricación de equipo médico. Estos incentivos están diseñados para aprovechar la creciente tendencia del nearshoring, que busca optimizar operaciones y fortalecer la economía nacional. Estos incentivos son beneficiosos tanto para las empresas ya establecidas en México como para las que planean ingresar al mercado. Los diez sectores que incluye este decreto son altamente exportadores: componentes electrónicos, semiconductores, baterías, motores, equipo eléctrico/electrónico, fertilizantes, farmacéutica, agroindustria, instrumentos médicos y cinematografía.

Elogian incentivos

Sergio Reséndez, director regional de Colliers, una firma global de bienes raíces industriales y asesoría de inversión extranjera, en entrevista con Reforma elogió estos incentivos y consideró que eran necesarios. Aunque reconoció que implican una pérdida de ingresos para el gobierno en un año con déficit, Reséndez resalta su impacto positivo. Además, espera que estos estímulos se mantengan en el futuro, no limitándose solo a 2023 y 2024, y que se amplíen para abarcar más sectores. Por otro lado, Iván Rivas, secretario de Economía de Nuevo León, destacó que esta medida impulsará la llegada de inversiones y permitirá a la entidad consolidarse como un centro de electromovilidad, ya que el sector automotriz se cuenta entre los principales beneficiarios de estos estímulos. Rivas mencionó que durante la presente administración estatal, se han confirmado 45 proyectos en el sector automotriz, de los cuales el 62 por ciento pertenece al ámbito de la electromovilidad. Solo en 2023, el 30 por ciento de las inversiones se destinan a este sector en crecimiento.