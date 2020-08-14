Adquirir una vivienda durante la pandemia es una excelente inversión, ya que la tasas de interés seguirán bajando, según un experto. Contrario a lo que podrías pensar, adquirir una vivienda ante la coyuntura actual por COVID-19 es una buena inversión, dijo Sergio Leal Aguirre, presidente ejecutivo de Inmobiliaria Vinte, en entrevista para el diario Excélsior. Leal Aguirre asegura que cualquier zona en desarrollo se presta para realizar una inversión de esta magnitud, pero que sobre todo aquellas ubicadas en áreas turísticas y con playa son las que alcanzan mayor plusvalía. En este sentido, explicó que estos inmuebles tienen una buena capacidad de renta, ya sea temporalmente o de manera permanente, en respuesta a su alta demanda turística, y que además también son fungibles como vivienda, debido a que estos lugares generan empleos constantemente. Añadió que, instituciones como Infonavit, Fovissste y entidades bancarias están ofreciendo extensiones en sus créditos, así como tasas fijas de interés anual desde 7.95% y CAT desde 9.5%. Leal Aguirre dijo que, “como referencia, en julio de 2019 la tasa de interés dictada por Banxico era de 8.25%; a un año y en medio de la pandemia, la tasa de interés ha descendido a 5% y los expertos pronostican que seguirá bajando”. De hecho, el día de ayer Banxico bajó la tasa de interés interbancaria una vez más, con lo que en la actualidad se ubica en 4.5%. Aseguró que aprovechar estas oportunidades es ineludible para quienes desean adquirir una propiedad, ya sea para vivir en ella, o para convertirla en una fuente de ingresos. “Estas promociones de cero enganche y tasas del 7.95% difícilmente las veremos después, es importante aprovecharlas y que las familias adquieran un patrimonio de valor”, dijo el presidente de la Inmobiliaria Vinte. Concluyó diciendo que la inmobiliaria a su cargo ofrece proyectos sustentables e integrales en:

Cancún.

Playa del Carmen.

Querétaro.

Tecámac.

Atotonilco de Tula.

Pachuca.

Puebla.

Monterrey.

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