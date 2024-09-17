El empleo de la Inteligencia Artificial en México forma parte de la Estrategia Digital Nacional, puesta en marcha desde 2013. Según la página oficial del Gobierno de nuestro país, la OA forma parte de un grupo de tecnologías disruptivas importantes en el crecimiento económico, la eficiencia gubernamental y el surgimiento del valor social. Es por ello que su empleo en México forma parte de una estrategia para complementar las industrias, la sociedad civil y la academia. Ante esta amplia adopción de la Inteligencia Artificial, no es de asombro que casi la mitad de las empresas mexicanas la integren en sus procesos y actividades.

Desarrollo de la Inteligencia Artificial en México

Según el Gobierno de México, los esfuerzos están colocados en el tipo de Inteligencia Artificial Específica, la cual se basa en el uso de tecnologías como minería de datos y aprendizaje de máquinas o redes neuronales para acciones específicas. En ese sentido, desde enero de 2018 se definieron las estrategias a implementar para el desarrollo y empleo de la IA en los distintos sectores. Actualmente nuestro país ocupa el quinto puesto en América Latina según la tasa de adopción de Inteligencia Artificial, cuyo mercado podría alcanzar un valor 3.700 millones de dólares al cierre de este año. Esto representa un crecimiento del 30% con respecto al 2023. En ese sentido, según datos de El Economista, más del 50% de internautas mexicanos perciben a la IA como una herramienta útil y funcional.

Integración de la IA en empresas mexicanas

Según reportes de El Economista, el 38% de las empresas mexicanas incluyen la inteligencia artificial para la administración de proyectos. Asimismo, poco más del 20% se encuentra en la primera fase de dicha incorporación mientras igual porcentaje ha demostrado interés en hacerlo. En ese sentido, según tales estadísticas, el 4% de las compañías ha integrado las herramientas tecnológicas en otras áreas o procesos. En el caso de la gestión de proyectos, al ser el área empresarial con la más elevada integración de IA, ha reportado varios beneficios. De forma general se utiliza para la resolución de problemas como el análisis de datos y extracción de información, toma de datos, maximización y simplificación de los proyectos y mejoría del vínculo entre clientes y empleados. Algunas de las herramientas más populares son Project Planner, Predictor, Albert, IBM Watson y Notion AI. Otra de las áreas, asimismo, con inteligencia artificial integrada es el servicio al cliente. Según un estudio de Capterra citado por América Retail, el 55% de dichos sectores en las empresas de México utilizan softwares impulsados por inteligencia artificial. Esto ha devenido en mayor productividad a razón de más del 80%, así como un aumento de tiempos de respuesta en un 65% y mayor ahorro en casi el 50%. Además, el 73% de esas compañías han reportado mejoras en la experiencia del cliente. Recursos Humanos es otra de las áreas donde las empresas mexicanas han incorporado la inteligencia artificial. En ese sentido, la herramienta se ha vuelto un aliado importante para el análisis de grandes volúmenes de currículums, así como en la elección de personal y gestión de talento. Esta integración ha escalado lo suficiente como para ser empleada por el 22% de las compañías en nuestro país. Otras de las acciones empresariales que han contribuido al aumento del uso de inteligencia artificial son gestión, determinación y reducción de riesgos; la seguridad en operaciones digitales; y análisis en los procesos de calidad. Asimismo, se emplea para otras tareas administrativas como la concertación de reuniones, llevar un equilibrio de costos, el archivado de información y el seguimiento de dichas tareas.

Sectores empresariales que utilizan Inteligencia Artificial en México

Uno de los sectores que mayor acogida ha brindado a la IA en nuestro país es, sin duda, el del entretenimiento. Con la migración de los juegos tradicionales al espacio virtual, varias empresas, incluyendo las referentes al juego de azar en línea, han aportado varias herramientas basadas en IA que mejoran la experiencia de usuario. Uno de los mayores ejemplos son los casinos online nuevos que, al ser sitios recién lanzados, se adaptan a tendencias tecnológicas como chatbots, biometría de voz y asistentes virtuales. Otro sector beneficiado es el de transporte, sobre todo en la logística, pues los algoritmos avanzados contribuyen a un menor consumo de combustible y mayor eficiencia. Asimismo, se han evidenciado mejoras en la seguridad vial gracias a la telemática y los asistentes al conductor. En ese sentido resalta la Métrica Móvil, una empresa de telemetría que inició la integración de IA y que, actualmente cuenta con más de 100 mil equipos conectados en México. Con ello dicha compañía ha mitigado los riesgos en las vías como el empleo del teléfono móvil o el exceso de velocidad. De las empresas que han integrado la IA a sus procesos, además, el 73% corresponden al sector de Tecnologías de la Información (IT). En ese sentido, más del 30% de los trabajadores ha estado de acuerdo que esto ahorra tiempo de trabajo y facilita el mismo. A ello se suma que poco más del 40% en tales compañías ya se esfuerzan por capacitar a los empleados para el futuro manejo de otras herramientas vinculadas a la Inteligencia Artificial. La integración de la IA en casi el 40% de las empresas mexicanas ha traído consigo una satisfacción de casi el 70% en la administración de proyectos, así como el aumento de la eficiencia y la productividad. Además, ha sido factor clave en el ahorro de tiempo en alrededor de un 50%, mejora en la toma de decisiones y gestión de tareas.