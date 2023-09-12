Si los contribuyentes no tienen cuidado con sus transferencias, podrían tener un descontrol de sus ingresos y egresos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede presumir que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a registros de su contabilidad que esté obligado a llevar, son ingresos y valor de actos o actividades por los que se deben pagar contribuciones. Esto lo establece el Artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación (CFF). Pero si el contribuyente argumenta que un depósito constituye un traspasos entre sus cuentas propias, por el que no tiene que pagar impuestos, tiene que aportar la documentación idónea para probarlo. De acuerdo con la tesis de jurisprudencia VIII-J-2aS-115, la documentación idónea para probar los traspasos entre cuentas propias son los estados de cuenta, papel de trabajo, copia del recibo en donde se especifique el monto y la cuenta de donde proviene el depósito, forma de pago, el número de cheque o reporte de transferencia, número y nombre de la cuenta bancaria abierta a nombre del contribuyente, de donde se visualice la salida del depósito, origen del importe depositado, entre otras pruebas.

Descontrol de ingresos y egresos

En este contexto, Jesús Guillermo Mendieta González, integrante de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, dijo que si los contribuyentes no tienen cuidado, podrían tener un descontrol de sus ingresos y egresos. En entrevista con El Contribuyente, el socio de la firma Mendieta y Compañía SC dijo que las personas muchas veces gastan y cuando revisan sus estados de cuenta hay veces que no recuerdan qué fue lo que pagaron y por qué, o tienen un depósito o transferencia y no saben de quién es. Es decir, los contribuyentes que no llevan un registro adecuado no tienen un control.

Cobro de impuestos por parte del SAT

Mendieta González dijo que si al contribuyente "le cae la voladora", o sea el SAT, lo primero que verá son sus estados de cuenta y podría considerar que todas las transferencias recibidas son ingresos, por los que se debieron pagar impuestos. Por eso, el integrante del Colegio de Contadores Públicos de México considera que es importante que los contribuyentes tengan un control adecuado de los conceptos de las transferencias bancarias.