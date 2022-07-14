Los contribuyentes de mayores ingresos deducen hasta 136 veces más que los de menor ingreso. Los hogares con mayores ingresos (decil I) son los que concentran el 80.1% de las deducciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) en declaración anual, mientras que los de menor ingreso (decil X) alcanzan el 0.1%, de acuerdo con el reporte Renuncias Recaudatorias 2022 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La autoridad hacendaria explicó que lo anterior se da por dos factores. Primero, la concentración de los gastos deducibles entre las personas de mayores ingresos y, segundo, porque son las familias más ricas las que tienen mayor interés en presentar su declaración anual. Asimismo, el reporte publicado por El Economista detalla que es en la parte de donativos en donde las familias más ricas de México absorben casi la totalidad de las deducciones, con 96.17%. Le sigue la deducción por los gastos efectuados por la transportación escolar con 94.37% del total. Otro dato que mostró la SHCP es que los contribuyentes de mayores ingresos deducen hasta 136 veces más que los causantes que se encuentran en el decil I, incluso, tienen margen para deducir aún más. En este sentido, el monto promedio deducido por el decil I es de 316.3 pesos, con un límite de hasta 336 pesos. En tanto, en el decil X el monto promedio deducido fue de 43,098 pesos; sin embargo, el límite es de 147,014 pesos. Además, los contribuyentes con menores ingresos no están obligados a presentar la declaración. Por otra parte, los conceptos que el primer decil no deduce son las aportaciones voluntarias al SAR, los intereses reales de créditos hipotecarios, gastos hospitalarios, así como los honorarios médicos, dentales o de enfermería. Emmanuel Ramírez, investigador del Programa de Justicia Fiscal de la organización Fundar, explicó a Dinero en Imagen que en términos generales los beneficios tributarios recaen en los deciles de más alto ingreso. "Suelen diseñarse de tal forma que, conforme más ingreso tengas o conforme más consumas, más te beneficias. Además, se requiere estar en la formalidad y en el padrón de contribuyentes, lo que hace que las personas más pobres suelan estar excluidas”, comentó Ramírez. Los datos de la dependencia señalan que, en conjunto, 30% de los hogares de más alto ingreso recibirá 53.4% de lo que renunciará cobrar el gobierno de la cifra descrita, y que implica conceptos como tasa cero en alimentos y medicinas, los estímulos que aplica a las gasolinas, las deducciones personales en el ISR, exenciones en pagos salariales, y otros conceptos. Con información de El Economista