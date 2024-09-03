Más de un millón de mujeres sostiene económicamente a cerca de 4.9 millones de personas en México En un reciente estudio presentado por la Secretaría de Economía y la Cooperación Técnica Alemana (GIZ), se ha puesto de manifiesto la relevante contribución económica y social de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) dirigidas por mujeres en el ámbito digital en México, conocidas popularmente como “Nenis”. Este grupo, compuesto por aproximadamente 1.2 millones de mujeres, ha generado impresionantes ingresos estimados en 80 mil millones de pesos durante el último año, representando un notable 9% del total de ventas de menudeo por medio de redes sociales en el país.

Nenis, pilar de la economía

La titular de Economía, Raquel Buenrostro Sánchez, resaltó la importancia de este estudio como un punto de partida para visibilizar y apoyar a estas empresarias digitales, que no solo contribuyen al sustento de sus familias sino también al desarrollo económico nacional. El estudio sugiere que la actividad de las Nenis sostiene económicamente a cerca de 4.9 millones de personas en México. El informe también destaca la necesidad de crear políticas públicas dinámicas que respondan a las necesidades de estas empresarias, ayudándoles a expandir y fortalecer sus negocios. Programas como Impulsando Talento Mexicano en la Nube de Amazon Services y otros ofrecidos por Kyndryl son ejemplos de cómo el gobierno y colaboradores internacionales están trabajando para fomentar habilidades digitales entre las Nenis. Gunnar Schneider, del Departamento de Economía de la Embajada de la República Federal de Alemania, subrayó la importancia de generar y utilizar datos actualizados para abordar las brechas de desigualdad y fortalecer la autonomía económica de las mujeres en México.