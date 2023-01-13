El Instituto dio a conocer el valor de la UMI, que es un valor que se utiliza para calcular montos de los créditos denominados en Veces Salarios Mínimo El 11 de enero, el Instituto del Fondo Nacion...

El Instituto dio a conocer el valor de la UMI, que es un valor que se utiliza para calcular montos de los créditos denominados en Veces Salarios Mínimo El 11 de enero, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) dio a conocer el valor de la Unidad Mixta Infonavit (UMI) para 2023. La UMI es un valor que se utiliza para calcular montos relacionados con los créditos del Infonavit denominados en Veces Salarios Mínimo (VSM). El Infonavit dio a conocer el valor de la UMI para 2023 a través de un comunicado sin número de folio. Para el ejercicio 2023, el valor la UMI es de $96.32, un incremento de 5.20% con respecto al valor vigente en 2022, que fue de $91.56, como se muestra a continuación:

Valor de la UMI en 2022: $91.56

Valor de la UMI en 2023: $96.32

Variación: 5.20%

El comunicado del Infonavit no presenta el valor de la UMI, solamente se limita a señalar que el incremento es del 5.20%.