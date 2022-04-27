La Prodecon auxilió al contribuyente para la elaboración de un escrito para solicitar a la autoridad fiscal la condonación de las multas citadas La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) puede reducir hasta el 100% las multas por infracción a las disposiciones fiscales y aduaneras. Para esto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) establece, mediante reglas de carácter general, los requisitos y supuestos por los cuales procederá la reducción, así como la forma y plazos para el pago de la parte no reducida. Lo anterior lo establece el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación (CFF).

Solicitud de condonación de multas

En este contexto, gracias al servicio gratuito de asesoría de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), un pagador de impuestos presentó la solicitud de condonación de multas y solicitó el pago en parcialidades de la parte no condonada. En la revista Prodecontigo de abril, el ombudsman fiscal explicó que al contribuyente le fueron notificadas tres multas que sumaron 37,920 pesos. Esto por haber presentado la declaración de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios, pago provisional mensual de ISR por actividades empresariales y profesionales, y pago definitivo mensual de IVA por el período de julio de 2017, fuera de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales. Por eso, la Prodecon auxilió al contribuyente para la elaboración de un escrito para solicitar a la autoridad fiscal la condonación de las multas citadas. Esto con fundamento en el artículo 74 del CFF y las reglas 2.16.5, 2.16.6, 2.16.7, 2.16.8 y 2.16.13 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente en 2021 . Con esto, el contribuyente logró una condonación de las multas por parte de la autoridad fiscal del 30%. Puedes descargar la revista Prodecontigo aquí / Fecha de publicación: abril de 2022.