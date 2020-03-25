Mucho se ha criticado al gobierno de México por no implementar estímulos fiscales para amortiguar la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus; sin embargo, esto se debe a los débiles ingresos públicos. Diversos países han recurrido a una serie de medidas económicas, monetarias y fiscales para mitigar el impacto de la crisis económica. Un ejemplo es Francia que aprobó el uso de un fondo de 45 mil millones de euros para apoyar a trabajadores y empresas durante la crisis. Al tipo de cambio actual estaríamos hablando de alrededor de 1.17 billones de pesos. Sin embargo, Francia tiene una situación fiscal muy distinta a México. El gobierno de Francia tiene ingresos tributarios respecto al producto interno bruto (PIB) del 46.1%. Mientras tanto, México tiene ingresos del 16.1%, que son los más bajos de todos los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Además, Francia tiene un PIB de más del doble que México. En entrevista para El Contribuyente, Alejandro Saldaña, economista en jefe de Grupo Financiero Ve por Más (Bx+), dijo que “es muy importante la comparación entre Francia y México. Al respecto, hay que tomar en cuenta el espacio fiscal o el margen de maniobra que cada país tiene para emitir distintos estímulos en la materia". En consecuencia, Saldaña considera que "en México hay una probabilidad muy reducida para que hayan exenciones o prórrogas en materia fiscal, además de que la administración actual se ha caracterizado por mantener la estabilidad en las finanzas públicas". Hasta el momento, el gobierno de México no tiene contemplado un paquete de estímulos fiscales como los que han dado a conocer diversos países para hacerle frente a la crisis económica causada por la emergencia sanitaria. El gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador ha limitado sus esfuerzos a atender a los más desprotegidos. En este sentido, se planea adelantar el apoyo a los adultos mayores y dio a conocer que otorgarán créditos con casi 0% de interés a pequeñas y medianas empresas con el objetivo de mantener a flote a las empresas que dependen de la actividad económica diaria, además de ser una fuente de trabajo para muchas personas. Por otro lado, el gobierno dio 4 mil 500 millones de pesos al ejército y la marina para la implementación del plan DN-III y el Plan Marina, que se encargarán de la cuestión de prevención y atención para la pandemia. Ante este panorama, Saldaña considera prudente que se busquen "formas de apoyar a la economía" otorgando créditos a las empresas a costos relativamente bajos para que puedan sobrevivir a la crisis "que se espera, sea temporal". En este sentido destaca que las pequeñas y medianas empresas no tienen acceso a mercados de capitales, por lo que es "necesario garantizarles la posibilidad de poder tener un crédito". Finalmente, el economista de Bx+, destacó que en la medida que las empresas grandes y pequeñas sobrevivan a la crisis, menor será el impacto en las personas más vulnerables, ya que ayudará a contener una fuerte ola de despidos Asimismo, Saldaña mencionó que México cuenta con una linea de crédito en el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que considera que "abre un poco el margen de maniobra para que Hacienda pueda implementar otras medidas complementarias, como la prórroga en algunos impuestos". Sin embargo, el gobierno no se ha decidido por esta posibilidad. También enfatizó que no actuar "posiblemente sea más costoso en materia de finanzas públicas", pues refirió que en la medida en que se apoye a las empresas a sobrevivir "se contendrán los efectos en el desempleo y se cuidará, a su vez, a los más desprotegidos".

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