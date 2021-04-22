La ex titular de la Prodecon mencionó algunas propuestas de reforma fiscal que considera ejemplares. Diana Bernal Ladrón de Guevara, ex titular de la Procuraduría de la defensa del Contribuyente (Prodecon), aseguró que es necesario que la reforma fiscal que se está trabajando en México encuentre fórmulas fiscales articuladas y eficientes "que permitan transitar a una sociedad más horizontal y donde todas las personas accedan y tengan aseguradas las condiciones más justas y dignas para la vida humana". En su más reciente columna de opinión, la ex ombudsperson fiscal menciona algunas propuestas que considera ejemplares, como la de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, que se pronunció a favor de imponer una tasa global mínima del 21% a las grandes multinacionales, o la promesa de campaña del presidente Joe Biden, de aumentar la tasa corporativa federal del 21 al 28%. "El propósito es lograr mayor justicia fiscal revirtiendo las políticas de Trump que favorecieron a los grandes capitales. EU podría haber estado a punto de convertirse incluso en un paraíso fiscal al reducir al 21 % la tasa corporativa", escribe. Sin embargo, en lo que respecta a la reforma fiscal que se está cocinando en nuestro país, algunos analistas se han pronunciado preocupados, pues piensan que podría no ser suficiente. El gobierno ha hecho hincapié en que esta reforma no implicará un aumento en los impuestos, sino que se establecerán estrategias alternativas para incrementar la recaudación. Gabriel Yorio, subsecretario de la SHCP, dijo en un podcast de Grupo Financiero Banorte que con la reforma fiscal se cumplirá el objetivo de no aumentar los impuestos. En cambio, con la reforma se intentará ampliar la base de contribuyentes, incentivando la integración de más mexicanos a la formalidad laboral.

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