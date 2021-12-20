Para 2022 se añadieron nuevos sujetos que tendrán responsabilidad solidaria.

El 12 de noviembre, el Poder Ejecutivo publicó la Miscelánea Fiscal para 2022. Como parte de las modificaciones, se presentan cambios en la responsabilidad solidaria. De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, para 2022 se añadieron nuevos sujetos que pueden ser contactados por la autoridad para el pago de contribuciones no saldadas por parte del sujeto principal. El artículo indica que la Reforma Fiscal para 2022 prevé los siguientes cambios al artículo 26 del Código Fiscal de la Federación (CFF):

Se establecen supuestos que actualizan la adquisición de negociación

Actualmente, el artículo 26, en su fracción IV, indica que serán responsables solidarios los adquirentes de negociaciones, respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas en la negociación, cuando pertenecía a otra persona, sin que la responsabilidad exceda del valor de la misma. Con los cambios fiscales para 2022, se introducen diversos supuestos por los cuales se considera que existe adquisición de negociación. Se considera que hay adquisición de negociación cuando, salvo prueba en contrario, la autoridad fiscal detecte que la persona que transmite y la que adquiere el conjunto de bienes, derechos u obligaciones se ubican en alguno de los siguientes supuestos:

Transmisión parcial o total, mediante cualquier acto jurídico, de activos o pasivos entre dichas personas.

Identidad parcial o total de las personas que conforman su órgano de dirección, así como de sus socios o accionistas con control efectivo[2].

Identidad parcial o total de sus representantes legales.

Identidad parcial o total de sus proveedores.

Identidad de su domicilio fiscal; de la ubicación de sus sucursales, instalaciones, fábricas o bodegas, o bien, de los lugares de entrega o recepción de la mercancía que enajenan.

Identidad parcial o total de los trabajadores afiliados en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Identidad en las marcas, patentes, derechos de autor o avisos comerciales bajo los cuales fabrican o prestan servicios.

Identidad en los derechos de propiedad industrial que les permiten llevar a cabo su actividad.

Identidad parcial o total de los activos fijos, instalaciones o infraestructura que utilizan para llevar a cabo el desarrollo de sus actividades.

Si en una transferencia de bienes, derechos u obligaciones, se actualiza alguno de los supuestos enlistados en el artículo que entrará en vigor en 2022, la autoridad considerará que hay adquisición de negociación. Por lo tanto, considerará a la persona adquirente como responsable solidario del sujeto activo de la relación tributaria.

Se cambió la normativa para la responsabilidad solidaria voluntaria

Actualmente, la fracción VIII del artículo 26 establece que son responsables solidarios con los contribuyentes: quienes manifiesten su voluntad de asumir responsabilidad solidaria; a través de las formas o formatos que al efecto señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general para el cumplimiento de obligaciones fiscales. Pero con los cambios fiscales para 2022, se establece que las personas que manifiesten su voluntad de asumir responsabilidad solidaria deben presentar las formas o formatos que al efecto señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general para el cumplimiento de obligaciones fiscales.

Supuesto relacionado con residentes en el extranjero sin establecimiento permanente

Además, se reforma la fracción XI del artículo 26 para establecer que serán responsables solidarias, las personas morales que en el registro o libro de acciones o partes sociales, inscriban a personas físicas o morales que no hayan presentado la información relativa a la enajenación de acciones efectuadas entre residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país.

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