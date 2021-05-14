Te explicamos paso a paso cómo descargar un comprobante oficial de tu declaración anual. Tras presentar tu declaración anual de personas físicas, el aplicativo DeclaraSAT genera un archivo en forma...

Te explicamos paso a paso cómo descargar un comprobante oficial de tu declaración anual. Tras presentar tu declaración anual de personas físicas, el aplicativo DeclaraSAT genera un archivo en formato PDF que no tiene validez oficial. A continuación te decimos cómo imprimir el formato con validez oficial.

1 Haz tu declaración

En primer lugar, debes haber presentado tu declaración anual de personas físicas. De lo contrario, es imposible obtener el comprobante.

2 Entra al portal del SAT

Una vez hecho esto, ingresa al portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), al apartado en el que se presentan las declaraciones. Para ello, haz clic en esta liga o copia y pega la siguiente dirección en la barra de navegación: https://anualpf.clouda.sat.gob.mx/.

3 Identifícate

El sistema te pedirá tus credenciales de identificación. Para ello, introduce la clave de tu registro federal de contribuyentes (RFC) y tu contraseña, o bien, usa tu e-firma. Introduce el captcha que aparezca y haz clic en "Enviar".

4 Consulta de declaración

En la siguiente pantalla verás un menú en la parte superior. Haz clic en la opción "Consulta de la declaración".

5 Selecciona el tipo de declaración

Deberás especificar el tipo de declaración que quieres consultar y el ejercicio del que se trata. No te preocupes por llenar los demás campos. Únicamente esos dos son obligatorios. Haz clic en "Buscar".

6 Elige la declaración

Las declaraciones aparecerán en una tabla en la parte de abajo de la página. Ahí podrás descargar el PDF del formato oficial. Imprímelo. Éste te servirá como prueba documental de la declaración anual, en caso de que la autoridad te requiera una copia en el futuro. Con información de Fiscalia.

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