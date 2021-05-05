Algunos jubilados o pensionados no tienen la obligación de presentar la declaración anual, pero pueden optar por presentarla para obtener un saldo a favor. El Servicio de Administración Tributaria ...

Algunos jubilados o pensionados no tienen la obligación de presentar la declaración anual, pero pueden optar por presentarla para obtener un saldo a favor. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) otorga una facilidad para que algunas personas físicas no tengan la obligación de presentar la declaración anual. [Regla 3.17.11. de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021. Entre los contribuyentes relevados de la obligación de presentar la declaración anual del Impuesto sobre la Renta (ISR) se encuentran los siguientes:

Los que tuvieron ingresos de un solo empleador, siempre y cuando no tengan ISR a cargo en la declaración anual.

Quienes hayan obtenido menos de 20 mil pesos de ingresos por intereses bancarios en el año.

Pero dicha facilidad no resulta aplicable a los contribuyentes que, durante el ejercicio fiscal, hayan percibido ingresos por concepto de jubilación, pensión, liquidación o algún tipo de indemnización laboral. En este contexto, parecería que los pensionados y jubilados sí tienen la obligación de presentar la declaración anual.

Algunos no tienen la obligación de presentar la declaración anual

Sin embargo, los contribuyentes que tengan menos de 400 mil pesos de ingresos anuales por concepto de jubilación o pensión no están obligados a presentar la declaración anual. Esto lo afirmó Elio Zurita Morales, vocero de la comisión técnica de investigación fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).

Los jubilados o pensionados podrían obtener un saldo a favor

Pero el especialista explicó que los contribuyentes que no están obligados, pueden optar por presentar la declaración. En estos casos, lo que tienen que hacer es analizar si les conviene o no presentarla. Porque si fue su único ingreso y tuvieron deducciones personales, podrían obtener un saldo a favor y solicitarlo al SAT.

Casos en los que sí deben presentar la declaración

Zurita Morales indicó que los jubilados o pensionados sí están obligados a presentar la declaración anual en los siguientes casos:

Si tienen ingresos por más de 400 mil pesos anuales por concepto de jubilación o pensión.

Si tienen otros ingresos por concepto de honorarios, arrendamiento, etcétera.

Exención del ISR para ingresos por concepto de jubilación o pensión

El integrante del CCPM también recordó que hay una exención del ISR para los contribuyentes que tienen este tipo de ingresos. Los contribuyentes no tienen que pagar el ISR por las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro u otras formas de retiro. Pero el monto diario no tiene que exceder de 15 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente. Por el excedente si se tiene que pagar el impuesto. Así lo establece el artículo 93, fracción IV, de la Ley del ISR. Además, existe otro límite para la exención de ISR por los ingresos obtenidos de la jubilación, pensión o haber de retiro. Éste aplica cuando el trabajador acuerda con su patrón que cubra este tipo de ingresos con un pago único. En estos casos no se le aplica el ISR a estos ingresos cuando no excedan de 90 veces el salario mínimo del área geográfica del trabajador elevados al año. Así lo establece el artículo 171, del Reglamento de la LISR.

La exención del ISR para este tipo de ingresos sólo es una

El especialista dijo que en la práctica, algunos contribuyentes tienen una jubilación o pensión doble, de dos instituciones diferentes, y a veces quieren aplicar la excepción a cada una. Pero aclaró que la exención sólo es una, no importa que el contribuyente tenga dos, tres o cuatro jubilaciones o pensiones. El integrante del CCPM dijo que si los contribuyentes tuvieran que pagar ISR, lo que podrían hacer es tener algunas deducciones personales.