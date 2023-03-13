Una de las revoluciones mayores que se han producido en el sector del corte y grabado ha sido el láser de fibra óptica. Hablar del éxito del cnc laser fibra para el campo del corte y grabado es hacerlo de una clase de láser que es utilizado por las empresas de mecanizado para cortar metal. Las razones son su alta precisión, calidad en el corte, rapidez, respeto medioambiental y un apreciable ahorro energético.

¿En qué consiste un láser de fibra óptica?

EL CNC Láser de fibra óptica básicamente es una máquina que se encarga de cortar y grabar metales mediante tecnología láser en estado sólido que la genera un resonador. Esta energía pasa a circular mediante un cable de fibra óptica, con casi ninguna pérdida de potencia apreciable. Nos encontramos ante una tecnología sobre la que se han hecho numerosas investigaciones y que ha sufrido una evolución. Por todo ello, los equipos que funcionan con el láser de fibra tienen gran rentabilidad y son fundamentales para muchos trabajos. ¿Cuál es el funcionamiento el láser de fibra? El amplificador en esta clase de equipos es una fibra óptica que se hace con una serie de materiales como el tulio, holmio, iterbio o neodimio, entre otros. Para el bombeado se utilizan se utiliza uno varios diodos láser. Soporta materiales como el titanio, bronce, acero inoxidable, tungsteno, plata, cobre, etc. ¿Qué CNC láser de fibra óptica es posible elegir? La elección de un láser de fibra de este tipo puede ser compleja. Existe una gran cantidad de marcas y modelos. Por si fuera poco, las especificaciones no hacen más que ponerlo más difícil cuando uno quiere decidirse por uno u otro. Si comienzas en el sector del grabado, una buena elección es un equipo que sea portátil para poder trabajar con él en sitios de reducido tamaño, donde solo deberás conectar la computadora y estarás listo para utilizarlo.

¿Conoces los beneficios de una cortadora láser de fibra óptica?

Nos encontramos ante una herramienta con la que es posible, tanto el cortado como el marcado de metales mediante su tecnología láser. Destaca por la gran rentabilidad que ofrece, ya que su tecnología permite ahorrar bastante electricidad. Vamos con los beneficios de manera más detallada: Ahorro de energía y económico La fabricación del rayo láser mediante fibra óptica no precisa de tanta energía como las máquinas de corta láser o el plasma CNC. Es una tecnología que no tiene alto coste para la generación de cortes de metal a nivel industrial, todo ello con gran calidad y en un reducido espacio de tiempo. Manutención accesible Esta clase de cortadores de láser mediante fibra óptica no se compone de una serie de elementos que precisen un mantenimiento costoso o de otros elementos externos, por lo que es fácil y barato el conservar la máquina bien sin someterla a excesivos cuidados o revisiones. Ahorro importante en el consumo de gases El trabajo de la cortadora se realiza con gases como el nitrógeno y el oxígeno, que colaboran a la expulsión del material que se funde y así se produce un acabado ideal en la pieza en cuestión. En la tecnología de fibra óptica no se exige una mezcla de gases para generar el rayo láser, algo que si demanda la cortadora láser de CO2. Versátil Esta tipo de cortadora que utiliza como tecnología de corte la fibra óptica tiene entre sus mayores ventajas que es capaz de realizar la penetración y corte de los metales que otra serie de métodos no pueden hacer. Esto lo podemos comprobar en los materiales reflectantes, que suelen contar con una importante resistencia al corte, por su propiedad de “reflejar” el rayo como si de un CO2 se tratase. El rayo láser mediante fibra óptica tiene una alta densidad desde que se genera, lo que llega a implicar que es posible cortar los materiales de los que hemos hablado antes sin que haya riesgo de rebote. Igualmente, conviene tener en cuenta que una cortadora láser de fibra óptica puede cortar técnicamente la totalidad de metales, puesto que su elevada densidad posibilita hacer cortes en distintas clases de metal sin sacrificio del acabado perfecto y de la velocidad que se hace. Antes de tomar una decisión al elegir una cortadora láser que utilice la fibra óptica, lo mejor es hacer una valoración del campo en el que la aplicarás, los costes operativos y el mantenimiento necesario, de tal forma que así la elección sea la mejor posible. Esta es la mejor forma, pero en el caso de que te asalten las dudas, puede ser interesante pedir a tu lugar de confianza el asesoramiento para que conozcan tus necesidades y así saber qué modelo en cuestión es el que pueda ser más conveniente para optimizar tus procesos productos mediante esta tecnología láser de fibra óptica.