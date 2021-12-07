El monto de impuestos aumentó 1.6 puntos porcentuales en comparación con los demás países durante 2020, estando solo por debajo de España, según la organización, De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México fue el segundo país en donde más aumentó la recaudación tributaria durante 2020, a pesar de la pandemia de Covid-19, estando sólo por debajo de España. A pesar de este logro, el país se sigue manteniendo como la nación con el nivel más bajo de ingresos fiscales como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) dentro del grupo, contando con 17.9%.

Resultados del informe

El informe anual de la OCDE “Estadísticas Tributarias 2021”, el cual evalúa el impacto a inicios de la pandemia de Covid-19, menciona que durante el año pasado la relación de impuestos y PIB del organismo aumentó en 0.1 puntos porcentuales, de 33.4 a 33.5%. “Aunque los ingresos fiscales nominales bajaron en la mayoría de los países de la OCDE, las caídas en el PIB de los países fueron a menudo mayores, lo que resultó en un pequeño aumento en la relación promedio entre impuestos y PIB”, esto con base en información de 36 de sus 38 países miembros, puesto que los datos de Australia y Japón no estuvieron disponibles durante 2020. Por otro lado, los países sufrieron importantes recortes en ingresos por el impuesto de sociedades, lo que representa una disminución de los beneficios empresariales.

A nivel mundial

Como menciona Forbes, en México la presión fiscal durante el pasado ejercicio fiscal creció en 1.6%, pero sigue siendo la menor de los 38 miembros de la OCDE con el 17.9%, esto debido a una combinación de una contracción histórica del PIB en 2020 y por un ascenso en la recaudación fiscal por una voluntad política. Por su parte, Chile fue el país con la segunda mayor caída de recaudación fiscal en términos de PIB con 1.6 puntos porcentuales al 19.3%, estando solo por detrás de Irlanda quien cuenta con 1.7 puntos al 20.2%. Algo similar sucede con Colombia, pues la presión fiscal disminuyó en un punto porcentual al 18.7% del PIB. Costa Rica cuenta con un escenario similar, ya que registra una caída de impuestos es términos relativos, de siete décimas al 22.9% del PIB, estando entre las más bajas de la OCDE.

Último en recaudación de impuestos

En cuanto a ingresos tributarios, México reportó 1.6 puntos porcentuales, lo que representa que los ingresos tributarios subieron de 16.3% durante 2019 a 17.9 % del PIB durante 2020, con incremento en los principales tipos de impuestos, tanto en términos nominales como en porcentaje del PIB. Sin embargo, a pesar del incremento de 1.6 puntos porcentuales México se mantiene en último lugar de la OCDE en cuanto a recaudación de impuestos. No obstante, la OCDE menciona que, durante la última década, el índice promedio de impuestos a PIB fue más alto en 2020 que en 2010 cuando fue del 31.6% promedio, mientras que en todos los países la relación impuestos/PIB fue más alta en 2020 que en 2010 en 30 países.

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