Te explicamos cuáles son los requisitos para obtener la ayuda para gastos de matrimonio del IMSS, qué documentos necesitas y dónde hace el trámite. Casarse es caro. Por ello, si tienes planeado hac...

Te explicamos cuáles son los requisitos para obtener la ayuda para gastos de matrimonio del IMSS, qué documentos necesitas y dónde hace el trámite. Casarse es caro. Por ello, si tienes planeado hacerlo por el civil, puedes pedir la ayuda para gastos de matrimonio del IMSS. Ésta consiste en 30 días de la unidad de medida y actualización (UMA) actualizada al valor que tenga en la fecha en que vaya a ser la boda. A valores de 2021, la UMA diaria vale 89.62 pesos, por lo que el apoyo que se puede obtener es de 2 mil 688.6 pesos. Ambos novios pueden solicitarlo, por lo que en total se pueden obtener unos 5 mil 377.2 pesos. El valor de la UMA se ajusta cada año de acuerdo a la inflación, por lo que si estás leyendo esta nota en otro año deberás hacer el cálculo con base en el valor actualizado. Es importante precisar que el recurso obtenido se descuenta del dinero contenido en la Afore del trabajador. Sin embargo, no implica una resta en las semanas cotizadas. Con el pago de esta prestación no se descuentan semanas de cotización.

¿Cuáles son los requisitos para pedir la ayuda para gastos de matrimonio del IMSS?

El interesado debe tener al menos 150 semanas cotizadas ante el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez del IMSS el día que se celebre el matrimonio. Es necesario estar vigente como asegurado, aunque también se puede solicitar si el matrimonio es dentro de los siguientes 90 días hábiles tras la baja. El apoyo se obtiene después de hecha la unión matrimonial, pero es necesario que ésta no haya ocurrido antes del 30 de junio de 1997. Esta ayuda se puede obtener una sola vez, por lo que es indispensable no haberla obtenido con anterioridad. En caso de haber estado casado en el pasado, el derechohabiente deberá acreditar su divorcio o el fallecimiento de su ex cónyuge. También es indispensable que ninguno de los dos hayan sido registrados en el IMSS en calidad de cónyuges.

¿Dónde se hace el trámite?

Para obtener la ayuda para gastos de matrimonio del IMSS, el asegurado o pensionado debe acudir al servicio de prestaciones económicas de cualquier Unidad de Medicina Familiar del IMSS del país en un horario de 8 a 15 horas, de lunes a viernes. Por otro lado, para recibir el pago el interesado deberá acudir a la Afore en que se encuentre su cuenta individual.

¿Qué documentos hay que presentar?

El asegurado o pensionado deberá presentarse con los siguientes documentos:

Identificación oficial

Cualquier documento o medio de identificación emitido por el IMSS, el Infonavit o una Afore. Éste debe contener el número de seguridad social (NSS) del asegurado y su nombre completo.

Clave única de registro de población (CURP)

Estado de cuenta de su Afore

Copia certificada del acta de matrimonio

Si el interesado estuvo casado previamente, deberá presentar una copia certificada del acta de divorcio o del acta de matrimonio con la anotación marginal de la disolución del vínculo matrimonial. Alternativamente podrá presentar la copia certificada del acta de defunción de su ex cónyuge.

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