Con los cambios a las Reglas de Comercio Exterior, las empresas exportadoras tendrán que hacer nuevos pagos por la certificación IEPS e IVA. Hace unas semanas se publicó en el Diario Oficial de la ...

Con los cambios a las Reglas de Comercio Exterior, las empresas exportadoras tendrán que hacer nuevos pagos por la certificación IEPS e IVA. Hace unas semanas se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020. Entre los cambios, se encuentran algunos que afectarán a las empresas del programa Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (IMMEX). En entrevista conEl Financiero, Gerardo Tajonar, presidente nacional de Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM), dijo que las empresas perderán por lo menos 17 beneficios este año.

Exportadoras tendrán que pagar por certificación IEPS e IVA

Entre ellos se encuentra el pago por la renovación de la certificación IEPS e IVA. Las empresas certificadas se libran de pagar estos impuestos a la importación. Sin embargo, antes no pagaban los derechos de certificación cada vez que la renovaban. En el IMMEX existen tres niveles de certificación con vigencias diferentes: A, de un año; AA, de dos años, y AAA, de tres años. En las nuevas reglas de comercio exterior, se añadió una regla que obliga a las empresas a pagar los derechos de esta certificación cada vez que se renueve. Antes, este pago no existía. Además de esto, recientemente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dijo que, además de la renovación normal de cada certificación, las empresas deberán pagar los derechos de certificación desde 2015. En su página oficial, el SAT publicó el siguiente aviso:

Las empresas que obtengan la inscripción al Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, deben realizar el pago de derechos conforme a la cuota vigente en el año en que se autorice su inscripción o su renovación, así como cada año en que la misma tenga vigencia, tomando como referencia para efectuar dicho pago, el día y mes de la fecha en que se otorgó la autorización o renovación de que se trate.

Solamente para 2020, el pago de la certificación es de 29 mil pesos. En total, con las certificaciones desde 2015, las empresas deben pagar casi 180 mil pesos. José Castañón Sandoval, director de Comercio Exterior en la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), recomendó a las empresas poner atención a estos nuevos pagos. De no hacerlo, podrían perder la certificación y verse obligadas a pagar IEPS e IVA, lo que podría ser un duro golpe. Aquí puedes seguir leyendo otros cambios que afectará a las empresas exportadoras. Con información de Reforma y El Diario MX https://www.reforma.com/deberan-pagar-immex-certificacion-de-ieps-e-iva/gr/ar2004432?md5=33d4cc76620aa1b73de87f4ec0355b30&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm\_source=whatsapp&utm\_medium=social&utm\_campaign=promocion\_suscriptor https://diario.mx/economia/aumentan-trabas-a-maquiladoras-20200806-1693722.html

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