Representantes de la industria transportista pidieron al SAT otra prórroga a la carta porte. Se tiene planeado que entre en vigor el 1 de enero. El 3 de septiembre, autoridades del Servicio de Admi...

Representantes de la industria transportista pidieron al SAT otra prórroga a la carta porte. Se tiene planeado que entre en vigor el 1 de enero. El 3 de septiembre, autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se reunieron con representantes de la industria de la transportación y alcanzaron un acuerdo. Las organizaciones empresariales informaron que se logró prorrogar la obligatoriedad del uso del complemento “carta porte”, para el 1 de enero de 2022, teniendo un período de prueba del 1 al 31 de diciembre de 2021. Sin embargo, fue hasta el 21 de septiembre, cuando el SAT oficializó la prórroga con la publicación de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021, primera versión anticipada.

Piden otra prórroga

Sin embargo, algunos integrantes del sector han pedido una segunda prórroga al SAT. Como señala Reforma, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Abugaber, dijo que los plazos actuales afectarán gravemente a las pequeñas y medianas empresas de la industria transportista. Durante su participación en el 21 Foro Nacional de Transporte de Mercancías, Abugaber pidió a Raquel Buenrostro, jefa del SAT, que detenga la entrada en vigor de la medida. De acuerdo con Abugaber, las pequeñas empresas todavía no saben cómo funciona el nuevo complemento. Por su parte, Ramón Medrano, Presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), señaló que los requisitos actuales de la carta porte complicarán el comercio con Estados Unidos. Hasta el momento, la autoridad no ha hablado sobre la posibilidad de una segunda prórroga. En entrevista con T21, Salomón Elnecavé Korish, titular de la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF), dijo que aunque todavía no haya una prórroga, sí se dio flexibilidad a los transportistas para evitar sanciones. Aquí puedes leer a detalle los cambios a la carta porte. Con información de Reforma y T21 https://www.reforma.com/urgen-industriales-aplazar-nuevamente-carta-porte/gr/ar2297193?md5=d132f61c71f9011f8841c9af4e75ee72&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm\_source=whatsapp&utm\_medium=social&utm\_campaign=promocion\_suscriptor http://t21.com.mx/terrestre/2021/11/16/necesaria-prorroga-implementar-complemento-carta-porte

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