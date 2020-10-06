Tattly, una firma de tattoos temporales, un ejemplo de éxito basado en el modelo de negocio digital conocido como dropshipping. En otro artículo te hablamos sobre 6 modelos de negocios que puedes i...

Tattly, una firma de tattoos temporales, un ejemplo de éxito basado en el modelo de negocio digital conocido como dropshipping. En otro artículo te hablamos sobre 6 modelos de negocios que puedes implementar en tu empresa. De manera breve te explicamos que el dropshipping es un método de envío y entrega de pedidos minoristas que involucra a tres partes: proveedor-intermediario-cliente. En este modelo, la tienda digital (intermediario) no necesita tener inventario, sino que lo compra a un tercero (proveedor) y éste se lo envía directamente al cliente. Siempre habrá alguien que necesite o desee algo y otro que lo produzca y venda. Así lo visualizó Tina Roth Eisenberg, diseñadora suiza radicada en Brooklyn, cansada de poner tatuajes temporales sencillos y mal diseñados en el brazo de su hija. Su empresa, Tattly, nació en julio de 2011, después de reunir a una docena de artistas y diseñadores de renombre como proveedores de ideas originales plasmadas en tatuajes temporales. Su alineación estelar incluye a diseñadores e ilustradores profesionales de alto nivel, por ejemplo, Chris Buzzelli, artista surrealista de renombre internacional. Tattly es un buen ejemplo de éxito basado en dropshipping dentro de un mercado con múltiples posibilidades. Tattly (fake tattoos by real artists) ofrece exclusivamente tatuajes temporales en línea; con sede de operaciones en Brooklyn, Estados Unidos, donde habita la mayor parte de sus colaboradores. La firma obtiene ingresos mayores a los 2.5 millones de dólares al año. La firma inició como un pasatiempo, pero hoy es un negocio creciente vendiendo pegatinas que decoran temporalmente el cuerpo de sus clientes.

El modelo de negocios de Tattly

La filosofía de Tina Roth Eisenberg se reúne en cinco claves esenciales:

1. Abraza tu súper poder

Durante una entrevista titulada “your side project is your next big win“ que realizó Chase Jarvis director ejecutivo de CreativeLive a Tina Roth Eisenberg, ella habló sobre su súper poder. “Muchas personas piensan que la confianza puede hacer lo mismo que el entusiasmo y yo estoy en desacuerdo. La confianza es impresionante, mientras que el entusiasmo es contagioso. La confianza es sobre ti mismo, el entusiasmo es sobre algo distinto a ti mismo. Y al final del día, las cosas contagiosas y divertidas, le ganan a todo”, expresó Tina.

2. No te quejes por algo, mejóralo

Tina dice: “Si sigo quejándome repetidamente de algo, tengo que arreglarlo o dejarlo pasar”.

3. Escoge sabiamente con quién te juntas

Para Tina es fundamental colaborar con otros y dejar que otros colaboren con ella. No es para menos que su empresa no solo sea conocida en Estados Unidos sino en todo el mundo, en gran parte gracias a sus colaboraciones y tratos con artistas profesionales.

4. No te olvides de jugar

Una clave súper importante al iniciar un proyecto es divertirte haciendo lo que haces. Para Tina, su trabajo de diseñadora combinado con su inquietud en cambiar de las típicas pegatinas a un concepto más artístico y creativo fueron elementos fundamentales para que su negocio alcanzará éxito.

5. Ser mejor siempre

Tina asegura que las personas más exitosas se conocen lo suficiente como para tener un enfoque sobre sus mejores cualidades y ésa ventaja competitiva te hace ser bueno en lo que haces, ya que es lo que te hace destacar, y te da una ventaja sobre los demás. De esta forma, dio paso a varias empresas, como Swissmiss (diseño), Friends work here (áreas de coworking), Creative Morning (espacios de creatividad cara a cara), Teux Deux (aplicación para llevar una agenda) y Tattly (tatuajes temporales elaborados por artistas profesionales). En el sitio tattly.com, se ofrecen más de 400 diseños realizados por aproximadamente 120 artistas, con precios desde 2.5 hasta 45 dólares. Con una navegabilidad perfecta, el cliente puede ver cada imagen con detalle, y si lo decide puede ordenar pedidos en tiempo real para ser entregados sin cargo de envío dentro de los Estados Unidos a partir de los 35 dólares, más un seguro para daños con costo de .98 dólares. El pago puede ser realizado con G Payments o Shop pay. Fuera de Estados Unidos, opera los envíos con DHL. Además, el cliente puede proponer su propio diseño para ser convertido en tatuaje temporal. Tattly opera con la fórmula básica del dropshipping, donde el minorista no guarda los bienes en su inventario; en su lugar, toma y pasa el pedido al mayorista, quien despacha la mercancía al cliente final. El minorista, que posee la tienda en línea, obtiene una ganancia por cada venta, acordada previamente con el proveedor. Los productos ofrecidos por Tattly son elaborados con tinta vegetal no tóxica y pueden ser aplicados a personas de todas las edades, sin riesgo de toxicidad. En una entrevista con el sitio Intercom, Tina compartió tres tips para gente creativa que quiera lanzar su negocio:

1. Si vas a emprender, aprende el proceso de venta

Incluso no siendo un experto en ventas, sí necesitas aprender vender. “Cuando eres una empresa enfocada en las ventas, incluso cuando comercializas algo artístico, tienes que interesarte por los márgenes y canales de ventas”, dice Tina.

2. Aún siendo un novato puedes aportar algo importante

Empezar un negocio sin ser un veterano o entrar en una empresa nueva muchas veces te lleva a cuestionarte más cosas que quizá no se preguntaría alguien con mayor experiencia, hasta puede ser que aportes algo nuevo. “Cuando empiezas un negocio con inocencia y entusiasmo, como me ocurrió a mí, automáticamente traes una oleada de aire fresco a las industrias”.

3. Mezcla una red de contactos

Tina atribuye gran parte de su éxito por trabajar con personas de industrias distintas a la suya. “Te beneficias cuando te rodeas de personas igualmente motivadas, creativas, pero de diferentes industrias”, dice. “Encuentra un grupo de personas con altos estándares de trabajo y que te complemente en alguna forma. Me he vuelto una persona mejor y he puesto la vara más alta gracias a las personas de las que me he rodeado”.

4. Diseña tu camino al éxito

Cuando sabes lo que haces, cómo lo haces y además te gusta, es sencillo tener ventaja sobre otros emprendedores, así, utilizando sus conocimientos de diseñadora gráfica, los aprovechó desde el principio. “El segundo día que estaba en el negocio con Tattly, el comprador de la tienda Tate Modern llamó y me dijo: ¿Cuánto tiempo llevas en el negocio? Tienes una gran marca. Estaba sentada pensando, Dios mío, tenemos dos días”, recuerda Tina. “Solo porque era diseñador gráfico, puede hacer que pareciera profesional desde el principio”. Este es un ejemplo de un negocio que puede surgir ante una necesidad o un deseo que no puedes satisfacer con lo que hoy te ofrece el mercado; y si así es contigo, seguro que también para muchas otras personas más. Lo importante es lograr transformar tus ideas en un proyecto rentable.