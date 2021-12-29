Por la reforma a la subcontratación, los bancos que operan en México han movido al personal subcontratado a sus propias nóminas. La reforma del outsourcing o subcontratación fue aprobada en abril y entró en vigor el 1 de septiembre de este año. Con esta medida, las empresas tuvieron que pasar a sus nóminas a los empleados subcontratados y la banca en México no fue la excepción. Desde que entró en vigor el cambio u****no de los sectores con más avances ha sido el bancario. De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al 30 de junio el sector contaba con 119 mil trabajadores subcontratados de un total de 258 mil; esto representa 8% menos que en el mismo mes de 2020. En septiembre del 2020, el número de personal de la banca contratado por terceros ascendía a 109,410 y directamente por las instituciones a 144,955. Un año después, el número de personal contratado por las instituciones fue de 224,408, y sólo 32,808 estaban contratados por terceros, según datos de la CNBV.

BBVA y Scotiabank a la cabeza

De acuerdo con El Economista, en este cambio en la forma de contratación de personal por parte de la banca destacan los casos de BBVA y Scotiabank. Eduardo Osuna, director general de BBVA México, adelantó en julio que ya se había migrado a más de 37,000 de los empleados de este banco a la contratación directa, y explicó que el grueso estaban contratados por outsourcing pero en las diferentes empresas del grupo, por lo que se cumplía con los requerimientos de ley. De acuerdo con la CNBV, en septiembre del 2020 el número de personal contratado por BBVA en México era sólo uno, mientras que por terceros la cifra ascendía a 33,346. Al siguiente año, se registraron 37,889 empleados de BBVA México contratados directamente por la institución. Para Scotiabank en septiembre del 2020 sólo una persona estaba contratada directamente por la institución, 10,525 lo estaban a través de terceros, según los datos de la CNBV. Un año después, apenas 93 personas estaban contratados por terceros, y 9,771 directamente por el banco de origen canadiense. Por su parte, Santander pasó de 20,007 empleados registrados en junio del año pasado 23,512 para el mismo mes de 2021, y para septiembre la situación cambió a 26,965 y 89, según datos de Forbes México. La institución financiera, encabezada por Héctor Grisi, explicó a dicho medio que el aumento de personal fue para atender clientes como su factoría digital donde se desarrollan los productos nuevos del banco centrados en el cliente, como el crédito de auto.

Falta avanzar

Como lo reporta El Economista, en otros casos de bancos operan en México, los cambios han sido menores respecto a la modalidad de contratación tras la reforma outsourcing. Para Citibanamex, que en septiembre del 2020 tenía contratados a 32,342 empleados directamente, se registran los 31,438 del mismo mes del 2021. En el caso de Banorte, en septiembre del año pasado había 21,817 personas contratadas directamente por la institución y 2,712 por terceros; y un año después ya sólo contrató directamente a 25,741 empleados. Por su parte HSBC registraba en septiembre del 2020, 14,142 colaboradores contratados directamente y 919 por terceros; y en el noveno mes del 2021 la proporción fue de 14,718 y 10 respectivamente. Jorge Arce, director de HSBC, indicó a Forbes México que en cumplimiento con la ley de outsourcing ha internalizado a alrededor de 1,500 colaboradores que trabajaban con un tercero, mismos cumplían con los requerimientos de la legislación anterior.