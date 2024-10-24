El programa Nivela Tu Pago apoya a los trabajadores que van al corriente con sus pagos y los que presentan atrasos, con un descuento en su mensualidad que va del 25% al 75%

El programa Nivela Tu Pago apoya a los trabajadores que van al corriente con sus pagos y los que presentan atrasos, con un descuento en su mensualidad que va del 25% al 75%

Los trabajadores que tienen dificultades para realizar los pagos mensuales de su crédito Infonavit, tienen varias opciones que pueden considerar para evitar problemas mayores, como intereses adicionales o el riesgo de perder su vivienda. Una de esa opciones se llama Nivela Tu Pago.

De acuerdo con IDC Online, los trabajadores que tengan dificultades para realizar los pagos mensuales a su crédito Infonavit, aún cuando tengan empleo y con el mismo nivel de ingresos, pueden inscribirse al programa Nivela Tu Pago, con el que pueden reducir las mensualidades hasta en un 75%.

El Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) explicó que antes las soluciones de pago del Instituto estaban principalmente dirigidas a las personas acreditadas que habían perdido su trabajo o que habían cambiado de empleo y percibían un salario menor, ocasionando que tuvieran atrasos en sus mensualidades.

Lo anterior, excluía a las y los acreditados que permanecían en el mismo trabajo, con el mismo nivel de ingresos, pero que el pago de su financiamiento sí podía estar afectando su economía familiar.

Por esta razón, el Infonavit creó el programa de beneficios Nivela Tu Pago, que apoya a ambos grupos de personas acreditadas, las que van al corriente con sus pagos y las que presentan atrasos, con un descuento en su mensualidad que va del 25% al 75%, dependiendo de su nivel de ingresos.

Además, en un comunicado, el Infonavit detalló que el apoyo tiene una duración de 12 meses y puede extenderse hasta un año más, además de que estará disponible hasta tres veces durante la vida de la hipoteca.

En ese sentido, indicó que durante los 12 meses de duración del programa, el Instituto pondrá la parte proporcional que deja de pagar la persona acreditada, con el fin de que vea reducido mes con mes su saldo.

¿Qué se necesita para ser parte de Nivela Tu Pago?

Tener un crédito con garantía hipotecaria financiado exclusivamente con recursos del Infonavit

El crédito no debe encontrarse en un proceso jurídico

Estar al corriente en los pagos o tener un máximo de 12 mensualidades pendientes

Si no cuentas con empleo formal, no debes tener meses disponibles de Fondo de Protección de Pagos (Seguro de Desempleo).

Haber realizado, al menos, 12 pagos mensuales completos desde el inicio del contrato

Contar, al menos, con 12 pagos mensuales para liquidar el crédito

Cumplir con el plazo de liquidación establecido inicialmente en el contrato

Haber transcurrido al menos un año desde que el crédito fue convertido de Veces Salario Mínimo (VSM) a pesos, con el programa Responsabilidad Compartida

Por último, el organismo destacó que es importante tomar en cuenta que una vez que hayan pasado los 12 meses que dura el apoyo, la mensualidad regresará a las condiciones financieras que tenía antes de la firma del convenio.