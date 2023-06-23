Los sistemas de facturación deben determinar el rango permitido de variación de cantidades y determinar si la cantidad objeto de validación se ubica en ese rango. Los contribuyentes deben cumplir con un requisito de validación de redondeo de cantidades, para poder emitir facturas electrónicas o Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI). Pero de acuerdo con la consultora Fiscalia, algunos contribuyentes se topan con el problema práctico de que las sumas de cantidades no siempre coinciden con los totales por diferencias de redondeo de decimales. Por eso, el artículo indica que es importante que se prevean estas validaciones en los sistemas administrativos de los negocios, de forma que se evite el rechazo del timbrado por parte del Proveedor Autorizado de Certificación (PAC). En su artículo, Fiscalia indicó que tanto en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) versión 3.3 como en la versión 4.0, la validación del redondeo de cantidades es un requisito a cumplir. Además, explicó que por el tipo de mercancías, precios o unidades que diversos contribuyentes facturan, algunos se topan con el problema práctico de que las sumas de cantidades no siempre coinciden con los totales por diferencias de redondeo de decimales. Lo anterior no representa mayor problema en la versión 3.2 del CFDI, pero desde la versión 3.3 sí se valida que los totales coincidan. Esto, por supuesto, está presente en la versión 4.0.

El CFDI reconoce que puede haber variaciones en los totales

Fiscalia indicó que la estructura del CFDI reconoce que puede haber variaciones en los totales derivado del redondeo de cantidades. Por eso, prevé un rango en el que las cifras pueden variar, de forma que se consideren válidas. Los sistemas de facturación deben determinar el rango permitido de variación de cantidades y determinar si la cantidad objeto de validación se ubica en ese rango. La fórmula para validar está establecida en el Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF), y establece los siguientes pasos:

La cantidad en cuestión debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda de que se trate, por ejemplo, el Peso

Mexicano soporta hasta dos decimales.

Se calcula el límite inferior del rango de variación.

Se calcula el límite superior del rango de variación.

El valor del atributo en cuestión debe ser mayor o igual que el límite inferior y menor o igual que el límite superior.