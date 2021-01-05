Pocos días antes de terminar 2020 se actualizaron los catálogos de llenado de los CFDI para incluir vacunas, pruebas y respiradores para COVID-19.

Pocos días antes de terminar 2020 se actualizaron los catálogos de llenado de los CFDI para incluir vacunas, pruebas y respiradores para COVID-19.

El pasado 29 de diciembre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualizó los catálogos de llenado de los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), a los que les hizo los siguientes cambios: Al catálogo de claves de productos y servicios (c_ClaveProdServ), que contiene más de 50 mil entradas con una amplia gama de productos y servicios que pueden ser inscritos en el llenado de un CFDI, se le agregaron dos claves:

51201650 Vacuna contra el virus del COVID-19

85121811 Servicios de laboratorios de detección del COVID-19

En el mismo catálogo se modificó la descripción de la clave 42272201para incluir:

Respiradores para SARS-CoV-2;

Respiradores para COVID-19

Respiradores para COVID-19, SARS-CoV-2

Del c****atálogo de tasas y cuotas(c_TasaOCuota) se modificó el valor máximo tratándose de cuotas de IEPS.

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