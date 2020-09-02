El funcionario dijo que no es un buen momento para cambiar la estructura tributaria, pues por la crisis económica generada por la pandemia, tanto las empresas como las familias tienen poco dinero.

El funcionario dijo que no es un buen momento para cambiar la estructura tributaria, pues por la crisis económica generada por la pandemia, tanto las empresas como las familias tienen poco dinero.

El Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, aseguró que no habrá nuevos impuesto ni aumento en los ya existentes, a pesar de la crisis económica que ha provocado la pandemia. “Este no es el momento de cambiar la estructura tributaria. Hoy que las empresas tienen poco dinero, las familias tienen poco dinero, no es momento de pensar (en ello). Pero hay que irlo pensando y eso ha sido parte de las tareas que estamos nosotros haciendo”, comentó en entrevista para el noticiero Despierta de la cadena Televisa. Destacó que el Paquete Económico 2021 se entrega el próximo 8 de septiembre, por lo cual ya está prácticamente terminado; aseguró que no incluye un aumento al impuesto especial sobre producción y servicio (IEPS) de la comida chatarra. “La discusión de los impuestos en esos bienes, que no va a cambiar el año que entra, lo voy aclarando, responde a razones de obesidad, de contaminación, más que a razones tributarias”, comentó Herrera en entrevista. Con información del noticiero Despierta de la cadena de Televisa. Puedes revisar la entrevista de Arturo Herrera aquí. / Publicada: 02 septiembre 2020

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