La autoridad fiscal advirtió que podría presentarse lentitud en el procesamiento de las diferentes aplicaciones para trámites en línea y presenciales. Si has intentado hacer trámites en el portal w...

La autoridad fiscal advirtió que podría presentarse lentitud en el procesamiento de las diferentes aplicaciones para trámites en línea y presenciales. Si has intentado hacer trámites en el portal web del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el sistema está más lento de lo normal, lo más probable es que no seas tú, sino ellos: el SAT está actualizando y dando mantenimiento a sus sistemas. Hoy 2 de febrero, la autoridad fiscal difundió un comunicado en el que informó que se encuentran trabajando para brindar un mejor servicio a las y los contribuyentes para la época de declaraciones anuales de personas físicas y morales 2020. El fisco señaló que debido a la complejidad de estos sistemas, no les fue posible concluir los servicios durante el pasado fin de semana largo.

#ComunicadoSAT El SAT se prepara para dar un mejor servicio durante la época de declaraciones anuales 2020. pic.twitter.com/KaNbeJkWGB — SATMX (@SATMX) February 2, 2021

Lentitud en portal y en oficinas

Por eso, el SAT advirtió sobre la posible lentitud que pudiera presentarse en diferentes aplicaciones, tanto en línea como en oficinas desconcentradas y aduanas. Todo esto es relevante porque el próximo 31 de marzo es el último día para presentar la declaración anual 2020 de personas morales, mientras que para las personas físicas el último día es el 30 de abril. Para los primeros, el SAT recientemente puso a disposición de los contribuyentes el aplicativo para la declaración anual 2020 de personas morales. Pero ese aplicativo, por ahora y hasta nuevo aviso, va a estar funcionando más lentamente que de costumbre…

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