Una empresa facturera le regaló una casa de 15 millones de pesos al exfuncionario del SAT Héctor Taurino Landa Cabrera. Héctor Taurino Landa Cabrera tuvo una carrera de más de 25 años como servidor...

Una empresa facturera le regaló una casa de 15 millones de pesos al exfuncionario del SAT Héctor Taurino Landa Cabrera. Héctor Taurino Landa Cabrera tuvo una carrera de más de 25 años como servidor público. Al principio, trabajó como secretario Técnico del Gobierno de Veracruz y subdirector de Relaciones en la Lotería Nacional entre 1993 y 2000. Después, ocupó varios puestos dentro de Hacienda, hasta que, en 2007, fue nombrado director General de Delitos Financieros y Diversos de la Procuraduría Fiscal de la Federación. En 2011, Landa Cabrera empezó a trabajar en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como Administrador de Análisis y Evaluación. Para 2012, se había convertido en Administrador de Análisis Técnico Fiscal en la Administración General de Auditoria Fiscal Federal. Su último puesto fue de 2013 a 2018, cuando fue el Administrador Central de Coordinación Estratégica de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT. De acuerdo con el periódico Reforma, cuando se encontraba en este puesto, Landa Cabrera aceptó una casa de 15 millones de pesos como pago de una empresa facturera.

La mansión de 15 millones de pesos

De acuerdo con el periódico, el 3 de agosto de 2018, la Arrendadora Franllutti entregó la residencia de Jardines del Pedregal como pago por un contrato de prestación de servicios no especificados. Poco después, Hacienda llevó a cabo una investigación interna sobre este pago. En ese momento, los únicos ingresos registrados de Landa eran sus salarios como funcionario del SAT. Con este dinero, no podía comprar la casa de 15 millones de pesos. La investigación también encontró que Landa no reportó el regalo ante la Secretaría de la Función Pública. Actualmente, Hacienda está investigando la compra y venta de otras propiedades no declaradas por Landa Cabrera:

Una casa en la Colonia Escandón comprada en 2012 por 600 mil pesos y vendida en 2017 por tres millones.

Una casa Tetelpan, Alcaldía Álvaro Obregón compara en 2015 por cuatro millones de pesos.

Un departamento en la Colonia Centro comprado en 2016 por dos millones 700 mil pesos.

Red de factureras

Además de esto, la investigación encontró que Arrendadora Franllutti pertenecía a una red de 324 empresas factureras. La empresa se creó en 2015. Durante los tres años siguientes, presentó sus declaraciones fiscales en ceros, no declaró operaciones, activos o inversiones. En todo ese tiempo, la empresa solamente emitió un CFDI en 2016 por gastos notariales. Ese mismo año, compraron la mansión, pero no emitieron CFDI ni hicieron la retención de impuestos correspondiente. Con información de Reforma https://www.reforma.com/regalan-mansion-a-ex-jefe-del-sat/gr/ar2066964?md5=c437c01919808edea3d3b17ee183e32c&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm\_source=whatsapp&utm\_medium=social&utm\_campaign=promocion\_suscriptor

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