Tras fiscalizar exitosamente a los grandes contribuyentes, la jefa del SAT afirma que revisarán las estrategias de los grupos corporativos

La fiscalización a grandes contribuyentes durante 2020 fue tal que, en un año particularmente difícil para el país, por la pandemia y la consecuente crisis económica, hizo que la recaudación de impuestos se mantuviera en niveles comparables a los del año anterior. Lo cifra obtenida de este tipo de contribuyentes fue de 215 mil 659 millones de pesos, a través de 892 empresas. Gracias a esto, la recaudación total no sólo no cayó, sino que creció en 0.7% en términos reales. En entrevista para La Octava, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, explicó que la estrategia ha consistido en enfocarse en algunos sectores económicos y en aquellos casos particulares en que, con la menor inversión, se podría obtener un mayor beneficio. Como parte de la estrategia, explicó la jefa del SAT, se concedieron "reducciones" de las multas y recargos de los contribuyentes con adeudos, siempre que pagaran sus impuestos actualizados por la inflación correspondiente. "Entonces sí les condonaron", le increpó el periodista Álvaro Delgado. "No, se disminuyen multas y recargos", respondió Buenrostro, utilizando un eufemismo. El artículo 74 del Código Fiscal de la Federación (CFF), faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para condonar hasta el 100% de las multas por infracción a las disposiciones fiscales y aduaneras, siempre que se cumplan algunas condiciones.

Las condonaciones no están prohibidas

En opinión de especialistas fiscales, la reforma al artículo 28 Constitucional aprobada el año pasado no prohíbe las condonaciones de impuestos en todas las circunstancias, sino sólo en aquellas que no estén contempladas en las leyes. La reticencia de la funcionaria a referirse explícitamente a las condonaciones de impuestos puede tener tintes meramente políticos, pues el presidente, Andrés Manuel López Obrador, se ha referido a ellas en términos negativos en numerosas ocasiones. En cualquier caso, Buenrostro resalta que estas condonaciones sirvieron para mejorar la recaudación del año pasado, pues hubo contribuyentes que no se ponían al corriente sólo en lo correspondiente al año o la empresa que les estaban auditando, sino que se autocorregían en todo. "¿Por qué? Porque a ellos les convenía porque no generaban multas ni recargos".

Van por los grupos corporativos

En 2020 se lograron cerrar la mitad de las auditorías que se tenían abiertas, por lo que la funcionaria dijo que "todavía tenemos carnita, tela de donde cortar de los mismos sectores económicos". Sin embargo, explicó que también se tiene proyectado incursionar en las revisiones de otros sectores económicos, así como en hacer revisiones por grupo corporativo. "Las verdaderas planeaciones fiscales están en los grupos corporativos. Y sobre todo en las empresas que tienen en otros países, que son las figuras que utilizan para llevar las utilidades a paraísos fiscales y no pagar aquí los impuestos en México". Buenrostro Sánchez dijo que la autoridad fiscal compara la tarifa que pagan las empresas con la tasa general del sector económico, de modo que donde encuentren una brecha significativa enfocan la programación de auditorías. La funcionaria relató que cuando llegó a la administración tributaria se dio cuenta que había sectores económicos que no habían sido auditados en más de diez años. "El farmacéutico, están las minerías, el sector automotriz, las maquiladoras, las tiendas al mayoreo, la industria farmacéutica, que nunca se había revisado en diez, quince años. Tenemos el sector energético, el de telecomunicaciones, el sector financiero tampoco nunca se revisó. No son pocos".

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