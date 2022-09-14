El presupuesto de los ingresos tributarios del gobierno federal estima 4.6 billones de pesos en 2023. Raquel Buenrostro, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), dijo que cerca de 9 mil grandes contribuyentes siguen sin ser auditados por el fisco, por lo que existe un amplio margen para obtener mayores ingresos tributarios provenientes ellos. Asimismo, detalló que de 12 mil grandes contribuyentes de diversos sectores económicos del país, se espera que, al cierre de este año, 3 mil hayan sido auditados y aseguró que el SAT ha realizado auditorías por sector económico para conseguir que los grandes contribuyentes se regularicen por sí solos. Como reportamos, larecaudación de grandes contribuyentes aumentó 20.7 por ciento al cierre de junio en comparación con un mismo mes de 2021, descontando retenciones de algunos impuestos. Para junio de este año, Raquel Buenrostro informó que, sin contar las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios y el Impuesto sobre Valor Agregado (IVA), recaudó de los grandes contribuyentes 888,313 millones de pesos. La titular destacó que el Régimen Simplificado de Confianza (Resico), aunque avanza "pausadamente", generará una mayor base de contribuyentes que paguen impuestos, lo que ayudará a que se sostenga la recaudación estimada para el 2023. Además, del padrón actual del RESICO, 2 millones 452,217 son personas físicas y 176,125 son personas morales. Los más de 2.6 millones de inscritos en régimen simplificado representan 4.3% del total de los 60.8 millones de contribuyentes activos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). la cifra es baja si se considera que el propio SAT ha estimado que el potencial es de 10 millones 200 mil contribuyentes que pueden sumarse al RESICO. El Paquete Económico para el próximo año indica que para el presupuesto de los ingresos tributarios del Gobierno Federal se estiman en 4.6 billones de pesos.