El delito afectó apersonas físicas y morales que no recibieron su saldo a favor porque alguien cobró en lugar de ellos.

El delito afectó apersonas físicas y morales que no recibieron su saldo a favor porque alguien cobró en lugar de ellos.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó fraudes cuya afectación a 334 contribuyentes sumó 2.3 millones de pesos en las devoluciones de impuestos. El delito afectó apersonas físicas y morales que no cobraron su saldo a favor porque alguien cobró en lugar de ellos. “El año pasado fueron 4 millones de pesos, el día de ayer eran 3 millones de pesos, 2.3 millones de pesos”, explicó Raquel Buenrostro, jefa del SAT. Esta situación se suma a diversas complicaciones e inseguridad de sus datos personales, que los contribuyentes han tenido que enfrentar recientemente, como el robo de datos personales, de la firma electrónica, fraudes por mensajes de texto y correos electrónicos supuestamente enviados por la autoridad fiscal. Como reportamos, hace unos días la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, alertó por el robo de datos e información de más de 40 mil contribuyentes y el hallazgo de 5 mil puertos de usuarios con acceso a toda la información del órgano recaudador. Por ello, la titular de administración desconcentrada del SAT, Violeta Ugalde, recomendó a los afectados presentar una denuncia ante el ministerio público y autoridades como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Instituto Nacional de Acceso a la Información.

Los fraudes a los contribuyentes por el robo de la e.firma y la contraseña suman 2.3 millones de pesos en 2022 y las personas afectadas por estos ilícitos ascienden a 334.

De acuerdo con El Financiero, el año pasado, los fraudes a los contribuyentes fueron por 4 millones de pesos a 545 personas que presentaron denuncias.

Por su parte, la titular de la dependencia recomendó a los contribuyentes no compartir con nadie la firma electrónica y la contraseña, aparte de su contador de confianza, porque es responsabilidad del dueño de la firma y cualquier uso indebido de estos datos es responsabilidad del contribuyente.