El SAT implementó un periodo de transición sin multas ni sanciones para emitir correctamente la factura electrónica con Complemento Carta Porte Siete de cada 10 transportistas de Nuevo León cuentan ya con el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) carta porte, de acuerdo con un sondeo realizado por la Cámara de la Industria de Transformación (CAINTRA). Además, señala que, al primer mes de 2022, el 71 por ciento de transportistas de las empresas integrantes de esta comisión, con operaciones tanto locales como nacionales, ya cuentan con el CFDI de ingreso o traslado cuando brindan su servicio. “Las empresas integrantes de la Comisión de Transportes de CAINTRA han avanzado en el cumplimiento de las disposiciones requeridas por la autoridad para poder realizar su servicio sin mayores complicaciones”, indicó el organismo empresarial. Este año entró en vigor la medida obligatoria para transportistas de contar con el documento carta porte, que demuestra el origen lícito de mercancías trasladadas. Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que habrá un periodo de transición hasta el 31 de marzo de 2021 sin multas ni sanciones para emitir correctamente la factura electrónica con complemento carta porte. Adicionalmente, CAINTRA informó que el 56 por ciento de transportistas reporta que ya se encuentra emitiendo en su totalidad el complemento CFDI Carta Porte. Sin embargo, consideran sigue existiendo un porcentaje representativo que, queriendo cumplir, aún tiene dudas sobre cómo hacerlo. Según datos del organismo, el 15 por ciento de transportistas menciona que ya los han detenido en sus trayectos para revisar documentos de la carta porte. “Cuando preguntamos sobre el proceso para la emisión del complemento carta porte, el 50 por ciento de ellos nos comentó que lo hace de forma interna, mientras que el resto ha contratado un proveedor autorizado de certificación para ello; lo cual nos habla del compromiso del sector por estar al día en sus obligaciones”, comentó. Finalmente, CAINTRA aseguro han acumulado más de mil 400 participantes en sesiones de capacitación y documentación sobre el CFDI carta porte.