El programa de JCF tiene como objetivo sexenal capacitar a 2.3 millones de jóvenes mexicanos. Sin embargo, en comparación al año anterior, este año podrán inscribirse la mitad de becarios. El 11 de febrero el programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) cumple dos años de brindar oportunidad a los jóvenes de capacitarse y recibir una beca. Para esté 2020 la meta establecida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) es de 500 mil. Esto significa que tendrá la mitad que el año anterior, cuando según el gobierno fueron vinculados más de 900 mil jóvenes al programa. El 10 de febrero se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reglas de operación para el programa, en las que se mantiene el objetivo de atender atender a 2.3 millones de jóvenes que no tengan la oportunidad de trabajar ni estudiar a lo largo del actual sexenio. También se estableció que el monto de la beca se modificaría de 3 mil 600 pesos mensuales a 3 mil 748 pesos. Adicionalmente, los jóvenes becados recibirán un seguro médico del IMSS y se les otorgará una constancia al terminar su capacitación en el centro de trabajo inscrito. La secretaria destacó que los centros de trabajo tienen que proporcionar los materiales e insumos necesarios para la capacitación a través de su tutor o tutora de forma gratuita. https://twitter.com/STPS\_mx/status/1226989384425230336

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