Las plataformas electrónicas han sido de utilidad para que el fisco baje el costo por recaudación de impuestos, señalan especialistas. El uso de los medios electrónicos para hacer cumplir las obligaciones fiscales ayudó a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) redujera en 27.3 por ciento el costo de recaudación de impuestos. Según informa Reforma, en 2017 el costo por vigilar el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) era de 55 centavos por cada 100 pesos recaudar, mientras que en 2021 la cifra bajó a 40 centavos, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Sin embargo, los contribuyentes siguen enfrentando problemas como los nuevos formatos, más requisitos y fallas en las plataformas del SAT que les dificultan pagar sus impuestos, señaló el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL). “Esto podría ocasionar una caída en la recaudación tributaria durante los próximos meses y los contribuyentes tendrían, a su vez, que declarar extemporáneamente pagando actualización y recargos”, explicó el instituto. Por otra parte, la disminución del 27% del costo por recaudar impuestos, fue un logro para el fisco, ya que para 2021 llegaron a su meta de 40 centavos por cada 100 pesos recaudados. Pablo Cervantes, integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), mencionó que el SAT ha echado mano de medios digitales para que los contribuyentes paguen sus impuestos, gracias a que a través de ellos dispone de más información para vigilarlos, al tiempo que le sirven para contactarlos. Sin embargo, el portal del SAT ha presentado fallas en los primeros meses del año, dificultando a los contribuyentes realizar sus obligaciones fiscales. De acuerdo con Javier Elí Domínguez, fiscalista y director general del Corporativo DH Consultores Fiscales y Contables, el buzón tributario le ha servido a la autoridad fiscal para comunicarle a los contribuyentes cuando no están pagando correctamente sus impuestos.