La empresa multinacional, Alsea, afirmó que el proceso legal con el fisco mexicano para aclarar el crédito fiscal por la compra de Vips, podría alargarse hasta tres años. Alsea, empresa dueña de cadenas como Starbucks, Burger King, Vips y Domino’s Pizza, afirmó que la autoridad fiscal busca cobrar el doble del pago de contribuciones que exige con motivo de la compra de la cadena de restaurantes Vips a Walmart, operación que se realizó en 2014. Rafael Contreras, director de finanzas de la empresa, señaló en conferencia con inversionistas que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya le cobró los impuestos pendientes de la transacción a la multinacional Walmart, monto que es de 3 mil 881 millones de pesos. "Walmart ya pagó los impuestos por la transacción. El SAT quiere ganar dos veces por la misma transacción", dijo el directivo. Asimismo, señaló que la compañía Alsea ha tratado de llegar a un acuerdo con el fisco, debido al reclamo del monto por el impago de los impuestos por la compra de la cadena Vips.

Continuará el proceso legal

En septiembre de 2013, Alsea anunció el acuerdo alcanzado con Walmart, con el que compraría Vips por 8 mil 200 millones de pesos. Así, la empresa incrementaría en 362 su número de restaurantes: 263 de ellos serían Vips, 90 El Porton, siete Ragazzi y dos restaurantes La Finca. El directivo de la la compañía afirmó que comenzó un juicio de fondo para defenderse del reclamo fiscal que mantiene la autoridad tributaria sobre la empresa. De hecho, dijo, la batalla legal con el SAT podría durar de dos a tres años. “Después de que tuvimos la contestación de la autoridad en la que nuestro recurso de revocación no fue aceptado, sí iniciamos el juicio de fondo para defendernos en este proceso. El juicio de fondo se metió hace apenas un mes y es un proceso que va a tardar entre dos y tres años”, dijo en conferencia de prensa.

El SAT mantiene desbloqueadas las cuentas de Alsea

Por otro lado, el directivo expuso que el bloqueo de cuentas bancarias realizado por el SAT a finales de mayo pasado, se realizó porque, mientras la autoridad les pedía garantizar el crédito fiscal, la empresa armaba su estrategia legal de defensa.

“Dado que nosotros ya teníamos metido después el juicio de fondo y habíamos puesto una garantía, los jueces le solicitaron al SAT que inmediatamente desbloqueara nuestras cuentas" explicó en conferencia de prensa. Como reportamos, en 2021 Alsea registró otro crédito fiscal relevante por las empresas compradas a la cadena Italianni’s. Ambas deudas siguen en litigio pero el SAT puede aplicar embargos precautorios cuando existan créditos fiscales no garantizados por el contribuyente o cuando la garantía sea insuficiente para cubrirlos. En tanto, Contreras reiteró que actualmente las cuentas de la empresa están desbloqueadas, y que otro bloqueo es una situación que no puede pasar en el futuro, porque interpusieron el juicio de fondo, por lo que no es necesario para la compañía garantizar el crédito fiscal.