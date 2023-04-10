El aplicativo considera todos los ingresos reportados con la información de las facturas timbradas con un método de pago En 2023 se presenta por primera vez la declaración anual de personas física...

El aplicativo considera todos los ingresos reportados con la información de las facturas timbradas con un método de pago En 2023 se presenta por primera vez la declaración anual de personas físicas del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). De acuerdo con la consultora Fiscalia, una de las dudas sobre la declaración anual del RESICO de personas físicas es la siguiente: ¿Qué datos son los que se encuentran precargados en el formato de declaración anual? El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclaró lo siguiente a través de sus Preguntas frecuentes de la declaración anual:

¿La información se encontrará precargada en la declaración anual?

Para la Declaración Anual 2022, el aplicativo considera todos los ingresos reportados con la información de tus facturas de ingresos y forma de pago PUE (Pago en Una Exhibición), por lo que debes agregar los ingresos de los comprobantes de tipo pago. Por lo que hace a los descuentos, bonificaciones y devoluciones, la información proviene de las facturas de egresos y para los pagos mensuales, se considera la información del ISR a cargo contenido en aquellos. En la declaración anual puedes visualizar el número de operación y fecha de presentación de las declaraciones mensuales, por lo que te será más sencilla su validación.