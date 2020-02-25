Cuando el presidente de la república se encontraba en campaña prometió que mantendría el precio de los energéticos para no afectar la economía de los mexicanos.

Debido a que los precios de los energéticos se han mantenido altos a nivel internacional, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, dijo que el precio de la luz, el gas y la gasolina no ha bajado. Sin embargo, destacó que a pesar de que los precios de la gasolina no han disminuido, tampoco se han elevado por arriba de la inflación. "El precio de los combustibles, cuando muy alto, (ha llegado) al nivel de la inflación", mencionó. Durante la mañaneara de este lunes Sheffield dio parte de lo que la Profeco ha detectado en lo que tiene que ver con el abastecimiento de la gasolina, para que los consumidores tomen en cuenta. "En la gasolina regular el precio más alto lo encontramos con Nogales Energéticos, de Inmúris, Sonora, con un precio al público de 20 pesos y 59 centavos por litro". En contraste, encontraron que la gasolina regular en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se ofrece a 18 pesos con cuatro centavos por litro, una diferencia de más de dos pesos por litro. Asimismo destacó que se inmovilizaron 20 bombas esta semana por incumplimientos. Además advirtió que en Querétaro hubo dos gasolineras que no permitieron que se les instalara el sello de inmovilización por no ofrecer los litros completos y que necesitarán apoyo de la Guardia Nacional (GN) para hacerlo. Estas gasolineras son: Autoservicio Queretano, en Querétaro, Querétaro y Anillo Vial Fray Junípero Serra. https://twitter.com/SheffieldGto/status/1232105309763563520?s=20

Gas LP

Ricardo Sheffield mencionó que en tanques estacionarios "el precio más alto está en Gas Imperial del Sureste, en Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, con 11 pesos con 20 centavos", mientras que el precio más bajo se encontró en " Gas Menguc, que había tenido precios altos, ahora se distingue en esta semana por los precios más bajos en Pátzcuaro, Michoacán, siete pesos 41 centavos por litro". En cuestión de cilindros, "el más caro Servigas de Guadiana, en Francisco I. Madero, Coahuila, un precio al público de 20 pesos 27 centavos por kilo" mientras que el más barato se encuentra en "Gas Menguc, Pátzcuaro, Michoacán, 13 pesos 73 centavos". Con respecto a verificaciones de estaciones que expenden gas LP, se realizaron "94 visitas, 12 salieron con infracción, cuatro no se dejaron verificar, en total inmovilizamos una báscula de 468, cinco vehículos de 40, cuatro autotanques de 82 y de 56 lotes". Mientras que cuatro estaciones se negaron a ella, que son las siguientes:

Gas Butano del Bajío, en La Piedad, Michoacán;

Mercantil Distribuidora, en Papantla, Veracruz;

Gas de Palaloapan, en San Juan Bautista, Tuxtepec, en Oaxaca,

Generadores de Energía del Noreste, en Tijuana, Baja California.

Suscríbete a la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes), El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y nuestro canal de YouTube.