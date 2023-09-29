La demora en el cobro de un cheque con el que se paga una erogación puede tener consecuencias fiscales importantes si éste no se cobra a tiempo Un contribuyente puede pagar con cheque y hacer deducible ese gasto, su cumple con los requisitos establecidos. Pero de acuerdo con Fiscalia, aunque el cheque es un instrumento de pago utilizado ampliamente por los contribuyentes, su uso conlleva algunos riesgos en materia fiscal. En ocasiones, por cuestiones operativas o administrativas, la persona que recibe este instrumento tarda en cambiarlo o depositarlo. Además, señala que debido a que en algunos casos la deducción del gasto está vinculada al momento de su cobro, se hace indispensable conocer las disposiciones que regulan esta situación. Uno de los requisitos de las deducciones es que cuando la erogación es mayor a 2,000 pesos, el pago debe efectuarse mediante cheque nominativo del contribuyente, tarjetas de crédito, de débito, de servicios, monederos electrónicos o mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa, o en otros bienes que no sean títulos de crédito. Dada la importancia de lo anterior, para el caso del cheque, Fiscalia analizó el tratamiento de la deducción cuando éste es cobrado con posterioridad a su entrega. En este contexto, Fiscalia llegó a la conclusión de que la demora en el cobro de un cheque con el que se paga una erogación puede tener consecuencias fiscales importantes si éste no se cobra a tiempo. Si quien recibe el cheque lo cobra después de cuatro meses, la deducción del gasto pudiera verse limitada. Debido a que el cobro de un cheque expedido es algo que está fuera del alcance del emisor, se recomienda poner especial atención en la expedición de estos documentos, para que a la primera señal de retraso en su cobro, se tomen las acciones conducentes.