La Secretaría del Trabajo se pronunció sobre si hay un tiempo de anticipación para que los trabajadores puedan solicitar un periodo vacacional Desde el 1 de enero del presente año, los trabajadores...

La Secretaría del Trabajo se pronunció sobre si hay un tiempo de anticipación para que los trabajadores puedan solicitar un periodo vacacional Desde el 1 de enero del presente año, los trabajadores del sector privado fueron beneficiados por una reforma laboral que incrementó de 6 a 12 el número de días de vacaciones mínimas en México, desde el primer año laborado. Con los cambios aprobados por el Congreso de la Unión a la Ley Federal del Trabajo, el periodo vacacional quedó de la siguiente manera:

Cuando se cumpla un año de servicio, se tendrá derecho a 12 días de vacaciones por lo menos.

A partir del segundo año de trabajo y por cada año subsecuente, aumentará en 2 días las vacaciones, hasta llegar a 20.

A partir del quinto año de servicios, el periodo vacacional aumentará en 2 días por cada 5 años de servicios.

Si el trabajo es por temporada, el periodo de vacaciones se otorgará en proporción al número de días trabajados en el año.

Antes de que se ampliaran los días de descanso pagados, México encabezaba la lista de las economías latinoamericanas con menor goce vacacional, en contraste con naciones como Brasil y Cuba que otorgan 30 días de asueto. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda un descanso mínimo de 18 días para el primer año, una meta aún lejana para el país.

¿Solicitud de vacaciones con anticipación?

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), no existe un tiempo mínimo de anticipación para solicitar las vacaciones, sin embargo, señala que es requisito indispensable que se pacten los días de descanso con el patrón y que se concedan dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento del año de servicio. En un documento sobre las preguntas frecuentes sobre la reforma a las Vacaciones Dignas, la autoridad expone que el periodo de solicitud de vacaciones dependerá de las políticas, calendario, contrato de trabajo y/o reglamento de la empresa para la cual el empleado presta sus servicios. La STPS también aclara que periodos vacacionales se pueden pedir en cualquier momento del año, aunque se fijan de común acuerdo entre el empleador y el trabajador, considerando las necesidades de servicio y el derecho que generado para tomar los días de descanso.