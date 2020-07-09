La idea de la aplicación es evitar conglomeraciones y digitalizar los avisos de cobro. Detrás de esto están la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez y el Banco Azteca, de R...

La idea de la aplicación es evitar conglomeraciones y digitalizar los avisos de cobro. Detrás de esto están la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez y el Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego. El objetivo del Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez es otorgar una beca de 800 pesos mensuales que se da en entregas bimestrales de mil 600 pesos durante los diez meses del ciclo escolar. Con esto se busca que “las nuevas generaciones tengan la oportunidad de desarrollar sus capacidades y mejorar sus condiciones de vida”. Sin embargo, recibir la beca provocaba aglomeraciones que podían resultar en contagios de COVD-19. Para evitarlas, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez y el Banco Azteca desarrollaron Bienestar Azteca. Se trata de una plataforma que emitirá los avisos de cobro, y entregará los montos de dichas becas a los beneficiarios a través de un celular o cualquier dispositivo con internet. La beca es de carácter universal, lo que significa que niñas, niños, adolescentes y jóvenes que asisten a escuelas públicas de educación básica que tienen la oportunidad de recibir este apoyo lo podrán hacer por medio de esta nueva plataforma de modo más eficiente y sin riesgo de contagio. Según la Coordinación Nacional de Becas no hay fecha límite de registro, por lo que si eres beneficiario del programa social, “tu beca ya está asegurada”.

¿Cómo se hace el registro para la Beca Benito Juárez?

Estos son los pasos a seguir para registrarse en esta nueva plataforma y poder realizar los cobros de esta nueva forma: En primer lugar, tienes que ingresar a la página Bienestar Azteca en donde tendrás que ingresar tu CURP. Posteriormente tendrás que agregar tus datos personales y se te requerirá una foto. Enseguida, tendrás que crear una contraseña y proporcionar un numero telefónico y correo electrónico. Finalmente, tendrás que registrar el código de verificación que se te envió al correo o teléfono que registraste anteriormente en la plataforma. Entonces podrás abrir una cuenta para la beca y se te confirmará recibiendo un nuevo correo con tu nombre de usuario. https://twitter.com/MiguelSindico/status/1273673361311313920?s=20

¿Cuándo y cómo se cobrará la Beca Benito Juárez?

En los próximos días se informará a las beneficiarios cuándo y dónde podrán cobrar su beca, mientras tanto es importante que se registren en este nuevo portal y que tengan su nombre de usuario.

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