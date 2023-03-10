La autoridad fiscal explicó que los pagos parciales no son descontados del importe reportado, sino hasta que se liquide el adeudo en su totalidad El Buró de Crédito es una empresa que administra una base de datos con el historial crediticio. A las personas y empresas les conviene que su historial muestre pagos oportunos, porque es una forma de avalar que son cumplidos y así tienen más probabilidades de obtener nuevos financiamientos. Entre los otorgantes de financiamientos que aportan información al Buró de Crédito, se encuentran: instituciones bancarias, emisores de tarjetas de servicio, arrendadoras, empresas de financiamiento automotriz, hipotecario y de bienes en general, tiendas departamentales y empresas comerciales. Pero el Servicio de Administración Tributaria (SAT) también puede boletinar a un contribuyente ante el Buró de Crédito cuando éste tenga un adeudo sin pagar. Es decir, cuando tenga algo que se llama crédito fiscal firme. De acuerdo con la consultora Fiscalia, cuando el SAT reporta a un contribuyente lo hace por el total del adeudo, aun cuando sólo tenga un atraso en una mensualidad. Como parte de una reunión con síndicos del contribuyente, la autoridad fiscal explicó que los pagos parciales no son descontados del importe reportado, sino hasta que se liquide el adeudo en su totalidad. En general, el SAT indicó que usará la información contenida en el sistema institucional de los créditos fiscales controlados en cada una de las Administraciones Desconcentradas de Recaudación para reportar al Buró de Crédito.

¿El SAT avisa antes de reportar a Buró?

El artículo de Fiscalia indica que, en teoría, el SAT sí avisa antes de reportar al Buró de Crédito a un contribuyente. Lo anterior se debe a que antes de ser reportados los adeudos al Buró de Crédito, la autoridad fiscal envía comunicados con la línea de captura anexa mediante Buzón Tributario y correo electrónico.