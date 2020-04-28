En varias ocasiones, el mandatario López Obrador mediante las conferencias diarias matutinas ha hecho mención de iniciar acciones legales en contra de las grandes empresas que adeudan impuestos El ...

En varias ocasiones, el mandatario López Obrador mediante las conferencias diarias matutinas ha hecho mención de iniciar acciones legales en contra de las grandes empresas que adeudan impuestos El columnista Darío Celis publicó en su espacio de opinión en el periódico El Financiero, un análisis de algunas de las declaraciones del mandatario López Obrador. El presidente de la república en diferentes ocasiones en sus conferencias matutinas ha declarado que el SAT está autorizado para investigar a las grandes empresas por evadir el pago de impuestos. Los primeros en recibir las acciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) fueron los empresarios Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani, a quienes se les embargó una residencia ubicada el número 187 de la calle Rubén Darío, en Polanco, en garantía por un adeudo de Interjet. El columnista detalló que otro empresario en contra de quien las autoridades federales también implementará acciones legales es Germán Larrea Mota Velasco, presidente del Grupo Minero México. Celis rememora que el presidente denuncio públicamente un intento de cohecho (o soborno) de parte del representante legal de una gran empresa hacia las autoridades del SAT, la cual no evidenció. Esta persona habría regateado el pago de impuestos por una cantidad menor. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/04/profeco-inicia-procesos-administrativos-contra-supermercados-por-alza-de-precios-injustificados/

Cuáles son los cobros que están persiguiendo las autoridades fiscales

De acuerdo al columnista, las autoridades se están movilizando por motivos como retenciones abiertamente ilegales de IVA e ISR, y hasta por la aplicación de los cambios a las leyes fiscales que hasta antes del 31 de enero permitían a las empresas exentar esos pagos. Celis señala a algunas de las 15 empresas mayormente vinculadas a la evasión fiscal:

Empresa Titular Walmart Guillermo Loureiro IBM Eduardo Gutiérrez BBVA Eduardo Osuna FEMSA José Antonio Fernández Carbajal

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