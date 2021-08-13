Grupos como la Coparmex pidieron al fisco devoluciones más rápidas y más citas para trámites; el SAT se defendió en sus redes sociales. Ayer el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció e...

Grupos como la Coparmex pidieron al fisco devoluciones más rápidas y más citas para trámites; el SAT se defendió en sus redes sociales. Ayer el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció en su Twitter que darán las devoluciones de impuestos en tiempo y forma; de los contrario, el fisco tendrá que pagar intereses. El SAT también dio a conocer que en lo que va del año se han hecho devoluciones por 173 mil millones de pesos; esto es 80% más que en 2018, 30% más que en 2019 y 3% más que en 2020.

#ComunicadoSAT Devoluciones Las devoluciones se atienden en tiempo y forma de lo contrario el SAT tiene que pagar intereses. Las devoluciones favorables se hacen en la mitad del tiempo que otorga la ley. 👉 https://t.co/F5IYmSr6y6 — SATMX (@SATMX) August 12, 2021

El SAT dio a conocer esta información después de que distintas agrupaciones de empresarios exigieran devoluciones más rápidas. Instituciones como la Coparmex, el IMCP, la Barra Mexicana de Abogados, el IMEF, el Colegio de Abogados y la ANADE se unieron al llamado para acelerar las citas a contribuyentes y las devoluciones a empresas.

Junto a @BMA_Abogados, @IMEFOficial, @INCAM_Abogados, @ANADEcolegio e @IMCP realizamos un exhorto al @SATMX a resolver con celeridad la escasez de citas para contribuyentes y la devolución de saldos a favor a las empresas. Abrimos hilo 👇 — Coparmex Nacional (@Coparmex) August 11, 2021

De acuerdo con el hilo de Twitter, 68% de las empresas ha tenido dificultades para obtener la devolución en 2021. Sin embargo, el SAT señaló que este año ha disminuido en cinco días el tiempo promedio para conseguir la devolución. Una encuesta nacional de la Coparmex encontró otros datos que llaman la atención:

87% de los empresarios tuvo problemas para conseguir citas con el SAT;

65% tardó más de un mes en conseguirlas;

78% consiguieron cita, pero fue asignada un mes después;

64% reportó problemas de corrupción para conseguirlas.

Ante estos problemas, las instituciones propusieron una serie de alternativas. Por ejemplo, citas virtuales, sedes alternas y flexibilizar los trámites que deben hacerse presencialmente. Con esto, especialistas y empresarios esperan más agilidad y velocidad con el fisco.

Con base en recomendaciones del Instituto Mexicano de Contadores Públicos @IMCP se pueden llevar a cabo estas alternativas en favor de empresas y ciudadanía. Conócelas aquí 👇 pic.twitter.com/rSFvHJK9eK — Coparmex Nacional (@Coparmex) August 11, 2021

Con información de El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/08/11/atendemos-en-tiempo-solicitudes-de-devolucion-de-impuestos-responde-sat-a-inconformes/

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