Al cierre de mayo, la recaudación total de personas físicas y morales que tributan en el RESICO fue de 8,992 millones de pesos, lo que representa un incremento del 38.5% en términos reales El nuevo Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) sumó a 45,044 personas físicas de marzo a mayo, sin embargo, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) consideró que la cifra no llega a la meta establecida por el fisco. Ramiro Ávalos Martínez, vicepresidente de fiscal del IMCP, mencionó que se requiere de una mayor difusión de los beneficios fiscales que conlleva el RESICO, para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) logre migrar mayor cantidad de contribuyentes. "Considerando que el target de estos regímenes fiscales (Resico para personas físicas y morales) estaba enfocado para 10 millones 200 mil personas físicas y han transitado 2 millones 366 mil, la meta sigue siendo lejana", declaró en conferencia de prensa. Además, dijo que, de la estimación de los 2 millones 100 mil personas morales que se sumarían a este régimen, únicamente lo han hecho 172 mil, lo que también evidencia que la meta del fisco sigue siendo lejana. En total, al cierre de mayo el nuevo régimen registraba 2 millones 366,743 personas físicas con una recaudación total de 3,692 millones de pesos, de acuerdo con datos preliminares del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Asimismo, el órgano recaudador reveló que la recaudación total de personas físicas y morales que tributan en el RESICO fue de 8,992 millones de pesos, lo que representa un incremento del 38.5% en términos reales, en comparación con 2021. Jesús Rodríguez Ambriz, presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP) dijo a El Economista, que la comparación anual del monto recaudado por el RESICO no es lo más apropiado, pues no se puede comparar un régimen con otro, en este caso con el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). El nuevo régimen empezó a operar a partir de este año con el fin de facilitar el pago de impuestos y sumar a más contribuyentes. A través de éste se reducen las tasas impositivas para el pago de Impuesto sobre la Renta (ISR), ya que van desde uno hasta 2.5 por ciento, según el SAT. Rodríguez Ambriz también comentó que el número de personas físicas en el nuevo régimen es respecto a lo que había planeado la autoridad. En parte, porque el propio SAT pone trabas a las personas, un ejemplo es lo difícil que es conseguir una cita para realizar el trámite de la e.firma. “Se tiene que crear un mecanismo adecuado para que el contribuyente pueda darse de alta” dijo en entrevista.