El fisco refuerza controles en importaciones de plataformas como Shein y Temu, impulsando un crecimiento del 46.5% en la recaudación de impuestos a las importaciones en enero de 2025 El primer mes ...

El fisco refuerza controles en importaciones de plataformas como Shein y Temu, impulsando un crecimiento del 46.5% en la recaudación de impuestos a las importaciones en enero de 2025 El primer mes de 2025 marcó un récord en la recaudación fiscal de México, con un incremento del 46.5% real anual en los impuestos a las importaciones. Este crecimiento, el más alto registrado para un mes de enero, se debió en gran parte a la depreciación del tipo de cambio y a las nuevas medidas implementadas para evitar la evasión fiscal en empresas de paquetería y mensajería.

Recaudación por encima de lo programado

Según el informe de la Secretaría de Hacienda, en enero de 2025 se recaudaron 14,738 millones de pesos por impuestos a las importaciones, superando la cifra programada de 12,753 millones en 1,984 millones de pesos. Esto refuerza la efectividad de las medidas implementadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el último año.

Medidas contra la evasión y el contrabando

Desde mayo de 2024, el SAT ha identificado prácticas fraudulentas en empresas de mensajería y paquetería que buscan evadir impuestos al ingresar mercancías al país. Como resultado, se han aplicado controles más estrictos en los procesos de importación para evitar contrabando y defraudación fiscal. Expertos en materia tributaria anticipan que los impuestos a las importaciones seguirán en aumento a lo largo del año, impulsados por la implementación de aranceles en sectores clave como el textil para países sin acuerdos comerciales con México.

Impacto en la recaudación total

Los ingresos presupuestarios totales en enero de 2025 reflejaron un crecimiento real anual del 4.3%, superando el promedio de la última década. Este incremento fue impulsado por un aumento del 5.1% en los ingresos tributarios, con el ISR creciendo un 2.3% y el IVA un 12.7%, reflejando el fortalecimiento de los salarios y el consumo privado. El aumento en la recaudación de impuestos a las importaciones es una señal positiva para la economía mexicana, impulsada por una fiscalización más estricta y un mayor dinamismo en el comercio. Sin embargo, se deben seguir monitoreando los efectos de estas medidas en el comercio exterior y la inversión.