La jefa del SAT expuso algunas características del “régimen de confianza”, que se propondrá en la Miscelánea Fiscal para 2022. El 18 de agosto, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SA...

La jefa del SAT expuso algunas características del “régimen de confianza”, que se propondrá en la Miscelánea Fiscal para 2022. El 18 de agosto, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, habló de una de las propuestas de la Miscelánea Fiscal para 2022. Se trata de la creación de un “régimen de confianza” para los contribuyentes cumplidos. En el marco de un seminario en línea organizado por The American Society of Mexico, la funcionaria comentó que entre los objetivos del nuevo esquema fiscal se encuentran ampliar la base de contribuyentes y simplificar el pago de impuestos.

Características del “régimen de confianza”

De acuerdo con una nota publicada por Fiscalia, la jefa del SAT expuso las siguientes características del “régimen de confianza”:

El nuevo “régimen de confianza” buscará la simplificación administrativa, de manera que se puedan pagar fácilmente los impuestos.

En el SAT están analizando y estratificando por niveles de ingresos a las personas físicas y las personas morales, por separado, para generar un “régimen de confianza” en la parte baja de los ingresos.

Se pretende que todas las declaraciones de impuestos de los contribuyentes del “régimen de confianza” estén programadas, y que un robot determine el pago de impuestos que corresponda a cada pagador de impuestos.

En algunos casos y, sobre todo para los estratos más bajos, puede ser que se pague una cantidad menor a la que se paga ahora, porque a lo que se le está apostando es a que se aumente la base de contribuyentes.

La nota de Fiscalia indica que no se dieron más detalles sobre el proyecto del nuevo régimen, pero consideró que se pueden desprender dos posibilidades:

Que el SAT realice el cálculo del impuesto con base en los ingresos y deducciones que constan en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) similar a lo que se hace actualmente en la declaración anual de personas físicas. Un régimen de impuestos estimados según las tasas efectivas de la industria, lo que podría resultar en una gran simplificación administrativa si esto se acompaña de la reducción de requisitos y formalidades.

En cualquier caso, Fiscalia considera que sería importante que el régimen tenga carácter de opcional, pues se debe partir de la base de que no siempre una medida de este tipo es conveniente para todos.

Con información de Fiscalia. https://www.fiscalia.com/publicaciones/16149

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