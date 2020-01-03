Se trata de las reglas operativas para que las plataformas digitales se registren como retenedores de impuestos. El 28 de diciembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó el primer...

Se trata de las reglas operativas para que las plataformas digitales se registren como retenedores de impuestos. El 28 de diciembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó el primer grupo de reglas administrativas para que las plataformas digitales se registren como retenedores de impuestos. La Secretaría de Hacienda informó a través de un comunicado que las reglas se publicaron en la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2020. La autoridad fiscal publicó las reglas cumpliendo con lo establecido en el Paquete Económico para 2020, aprobado por el Congreso de la Unión. Aunque tenía hasta el 31 de enero para emitir las reglas.

Las plataformas digitales tienen hasta el 1 de julio para cumplir

Por su parte, las plataformas digitales cuentan con un periodo de transición hasta el 1 de julio del 2020 antes de cumplir con las disposiciones legales. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, las reglas establecen requisitos para facilitar el cumplimiento tributario de las plataformas digitales. Incluso para aquellas que no cuenten con establecimiento permanente en el país. El objetivo de la medida es que las plataformas ayuden a la autoridad tributaria con la retención de impuestos. Pero la Secretaría de Hacienda aclaró que no se trata del cobro de nuevos impuestos.

Programa piloto sirvió para el diseño de las reglas

Hacienda, el SAT y las principales plataformas de transporte iniciaron un programa piloto en el segundo semestre del año pasado. El programa fue un pilar importante en el diseño de las reglas operativas publicadas recientemente por el SAT. Por eso, la Secretaría de Hacienda reconoció la participación y plena colaboración de plataformas como Uber, Cabify, Beat y Sin Delantal. Si generas ingresos mediante plataformas tecnológicas, te decimos cuáles serán las tasas de retención de ISR de las plataformas tecnológicas en 2020 aquí.

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