Aunque estemos pasando por una crisis económica y de salud, siguen aumentando las declaraciones de personas físicas. El día de ayer, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en su cuenta oficial de Twitter las cifras preliminares de la primera quincena de abril. Al parecer, del 1 al 15 de abril se registraron 3 millones 519 mil 976 declaraciones de personas físicas. Esto representa un aumento de 29.5% frente al mismo periodo de 2019. En ese entonces, se registraron 2 millones 718 mil 215. Además del aumento, también hay que resaltar que, actualmente, se han registrado fallas en el sistema del SAT. https://twitter.com/SATMX/status/1250952187976523783 Este 1 de abril, en su cuenta oficial de Twitter, el SAT dio a conocer que rompió el récord de declaraciones en un mismo día. Se registraron más de 900 mil declaraciones. Este récord se vuelve más impresionante si tomamos en cuenta que el sitio ha presentado fallas desde hace meses. En total, el SAT recibió 908 mil 328 declaraciones. El año pasado, registraron 131 mil declaraciones en el primer día de abril. En el caso de las personas morales, el SAT también tuvo buenos resultados. Al 31 de marzo, último día para presentar la declaración, recibieron 566 mil. Esto representa 9% más que en el mismo día de 2019.
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